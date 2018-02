Dass Conan Exiles am 8. Mai erscheint, haben wir unter anderem der Tatsache zu verdanken, dass die Entwickler zum Release einige Features streichen, die ursprünglich schon zur Veröffentlichung an Bord hätten sein sollen. Das kommunizierte Funcom kürzlich in einem Update. Namentlich fehlen das Hexerei-System, das Siedlungssystem, Verbesserungen hinsichtlich des Reise-Interfaces sowie Mounts und Pets.

Die Features sind jedoch nicht komplett gestrichen, sondern sollen nach und nach implementiert werden.

Wie die Entwickler verraten, wird keines der Features, welche im Zuge der Early-Access-Phase enthüllt wurden, kostenpflichtig. Die nachzureichenden Features sollen demzufolge über kostenlose Updates ihren Weg in das Spiel finden.

Neue Features zum Full-Release

Conan Exiles wird zum Release nichtsdestotrotz eine Fülle an Neuerungen bieten, welche nicht in der Early-Access-Version vorhanden sind. Dazu gehört ein neues, angepasstes Kampfsystem, mit überarbeitetem HUD. In »The Purge« attackieren NPCs künftig eure Basis auch dann, wenn ihr euch aus dem Spiel ausgeloggt habt.

Weitere Neuerungen betreffen das Faming, neue Perks, ein Fast-Travel-System über Obelisken und neue Individualisierungsmöglichkeiten über Kriegsbemalungen.

Auch die Spielwelt selbst wird zum Full-Release ein Upgrade erhalten. Sie wird auf die doppelte Größe erweitert sowie mit Sumpf- und Vulkan-Biomen aufwarten.