Conan Exiles - Kostenlose Erweiterung für alle angekündigt

Mit einem Teaser Trailer wurde ein neues Update für das Barbaren-MMO Conan Exiles angekündigt. Dank der Erweiterung können Spieler in der Survival-Sandbox bald nicht nur in einer sengend heißen Wüste auf die Jagd gehen, sondern auch im eiskalten und verschneiten nördlichen Hochland.

Welche Inhalte genau in der Erweiterung stecken, werden die Entwickler von Funcom im Laufe des Sommers bekannt geben. Schon jetzt sind im Trailer allerdings neue Gegner wie Mammuts, sowie neue Waffen und Rüstungen zu erkennen.

Das Expansion Update wird am 16. August sowohl für PC als auch Xbox One veröffentlicht - und das vollkommen kostenlos. Im ersten Quartal 2018 soll dann die Release-Version von Conan Exiles auf PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Conan Exiles - Screenshots ansehen