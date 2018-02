Skins, Sticker, Gloves - das ergibt kurz SSG, ein Scharfschützengewehr aus Counter-Strike: Global Offensive, oder steht für die neuen Inhalte, die Valve für den Shooter im Februar 2018 veröffentlicht hat. Neben den kosmetischen Items bietet das neueste Update weitere Anpassungen an Nuke und Bugfixes für Koop-Mods, die Patch Notes finden sich auf der offiziellen Webseite.

Im neuen Clutch Case stecken 17 neue Waffenskins und 24 neue Handschuh-Designs, für Fans von Aufklebern steht die Community Capsule 2018 mit 8 neuen Stickern bereit. Wir haben alle neuen Inhalte in drei Galerien bequem unterhalb zum durchscrollen eingebettet. Highlight: Die Handschuhe »Hand Wraps Duct Tape«, die aus reinem Klebeband zusammenklebt wurden. Aktueller Preis auf dem Community-Markt: Etwa 280 bis 450 Euro, je nach Qualitätsstufe.

Counter-Strike: Global Offensive - Clutch Case: Alle Waffenskins ansehen

Wie immer werden die Designer, die Skins und Sticker erstellt haben, an allen Umsätzen beteiligt. Im Schnitt gibt es für jedes Design über 40.000 US-Dollar zurück, je nach Beliebtheit liegt der tatsächliche Wert deutlich darüber oder drunter.

So viel Geld lockt natürlich auch kriminelle Elemente an. Wer mehr zu gestohlenen Waffendesigns, Stickern und Skins lesen möchte, findet in unserem Special alle bisherigen Fälle von Urheberrechtsverletzungen, mit den sich Valves Anwälte herumschlagen mussten.

Counter-Strike: Global Offensive - Clutch Case: Alle Handschuhe ansehen

Counter-Strike: Global Offensive - Community Capsule 2018: Alle Sticker ansehen