CS:GO Extrem - E-Sport-Match in 10 Metern Höhe am Kranseil

Extreme gibt es auch im Bereich des E-Sports. Das hat jetzt nicht zuletzt eine besondere Aktion im Rahmen des Events ROG Extreme Gaming in der tschechischen Hauptstadt Prag gezeigt.

Dort fand unter anderem ein Showmatch im Multiplayer-Shooter Counter-Strike: Global Offensive zwischen den beiden Teams »PENTA« und »eXtatus« statt. Für sich gesehen ist das keine große Besonderheit. Doch die Teilnehmer setzten sich nicht etwa wie gewohnt in einer klimatisierten Halle an ihre Rechner, sondern in zehn Metern Höhe am Haken eines Krans.

Sogar die Kommentatoren mussten sich für dieses besondere Match in schwindelerregende Höhe begeben, was zumindest einem von ihnen ziemlich zu schaffen machte. Ein Video von der Partie finden Sie oberhalb dieser Meldung.

Übrigens: Die besseren Nerven hatte das Team von »eXtatus«, das letztendlich als Sieger hervorging.

