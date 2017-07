Zurzeit findet in Polen die Weltmeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive statt, besser bekannt als PGL Major Krakow 2017. Dabei sorgen nicht nur die Kämpfe um den Titel als bestes Team der Welt für Aufsehen, sondern auch ein kleiner Bug, der zurzeit die E-Sport-Welt in Aufruhr versetzt.

Der sogenannte »Crouch Jump« erlaubt es Spielern, durch geschicktes Springen über Hindernisse zu spähen, während sie gleichzeitig von der anderen Seite aus nicht zu sehen sind. Diese unfaire Spielweise ist zwar nicht neu, sorgt aber gerade beim PGL Major in Krakau für Aufsehen, weil sie dort offiziell als legal eingestuft wurde.

"Crouch bug" is officially allowed for the major... oh man. — Yehor Kolomiets (@SLTVpANdA) July 17, 2017

Wie der Jump-Bug in CS:GO angewendet werden kann, zeigte etwa das deutsche Team BIG in einem Match gegen FaZe:

Gentleman's Agreement gegen den Bug

Kurz nach der offiziellen Legalisierung des »Crouch Jumps« haben sich allerdings alle WM-Teilnehmer darauf geeinigt, den Glitch nicht ausnutzen zu wollen. Via Twitter vermeldete E-Sports-Veteran Scott »SirScoots« Smith die Einigung der Spiele

The players got together here at the Major. All teams agreed not to use the crouch jump exploit. Great to see the players working together! — Scott Smith (@SirScoots) July 17, 2017

Mit diesem Zeichen großer Fairness kann das PGL Major Krakow 2017 nun also in die nächsten Runden starten. Mehr zu den Teilnehmern, dem Ablauf und dem System der CS:GO-Weltmeisterschaft erfahren Sie in unserem Special mit allen Infos zum PGL Major 2017.