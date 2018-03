CD Projekt Red wächst: Die Entwickler von The Witcher 3 haben ein neues Team aus Breslau an Bord geholt, um an ihrem nächsten Großprojekt Cyberpunk 2077 mitzuwirken. Das Studio, CD Projekt Wroclaw, ist allerdings keine komplette Neugründung. Der Kern der Mitarbeiter geht aus dem Indie-Entwickler Strange New Things hervor.

Der hat bislang kein Spiel veröffentlicht, aber seine 18 Angestellten haben sich an Spielen wie Hitman, Dying Light, Dead Island und Call of Juarez ihre Sporen verdient. Einige waren sogar an den Witcher-Spielen beteiligt, bevor sie CD Projekt verließen - für sie ist der ganze Wechsel also nur eine Heimkehr. Strange New Things soll das Herz des neuen Studios bilden, aber CD Projekt Wroclaw sucht darüber hinaus noch nach neuen Mitarbeitern.

Neben dem Kernteam in Warschau und der 2013 gegründeten Krakauer Abteilung arbeiten damit nun drei Entwicklerstudios an Cyberpunk 2077. Woran genau das neue Team werkeln wird, verriet CD Projekt allerdings noch nicht. Ebenfalls unklar ist, was mit Strange New Things erstem eigenen Spiel passieren wird. Zu dem Geheimprojekt gab es bislang nur eine mysteriöse, zensierte Zusammenfassung auf der offiziellen Website, die versprach, dass "alles zu gegebener Zeit" enthüllt werde - möglicherweise muss das nun zugunsten von Cyberpunk hintenangestellt werden.