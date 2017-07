Dark Souls - Nur noch Endgegner dank Boss Rush Mod

Wenn das normale Umherstreifen in Dark Souls sich schon anfühlt, als würde jemand aus der Ferne beständig Steine auf uns werfen, dann sind die Bosskämpfe im Vergleich wie der rollende Riesenfels aus Indiana Jones.

Die Mod Boss Rush von Modder Wulf2k schenkt sich die Kieselsteinchen und bastelt im Prinzip einen Marathonlauf mit riesigen Felsbrocken: Im Boss-Rush-Modus bekämpft man einen Endgegner nach dem anderen. Bis einem die Puste ausgeht.

Die Mod gibt es komplett kostenlos, allerdings nur für das erste Dark Souls. Man sollte einen halbwegs gewappneten Charakter mitbringen, der auch die höherstufigen Endgegner um die Ecke bringen kann.

Super-Mega-Pre-Alpha

Besonderer Luxus: Man kann sich Bosse auch gezielt herauspicken - wer also nur gegen Ornstein und Smough kämpfen will, und das immer wieder, kann das jetzt gerne tun. Es gibt auch einen Reverse Boss Rush, bei dem man sich vom finalen Endgegner bis zum Asylum-Boss vorkämpft.

In einem Reddit-Posting warnt Modder Wulf2k vor möglichen Problemen. Bei der Mod handelt es sich um eine frühe Pre-Alpha, mit gefundenen Bugs wendet man sich folglich am besten direkt an ihn. Außerdem empfiehlt er den Administrator-Modus, sollte die Mod nicht wie gewünscht starten. Das Mod-Paket wurde in einer handlichen Exe verpackt (die man hier herunterladen kann) und sollte automatisch aufgespielt werden können.

