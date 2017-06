Days Gone - 7 Minuten Gameplay aus dem Zombie-Spiel für PS4

Nachdem wir von dem PS4-exklusiven Days Gone seit der E3 2016 kaum etwas gehört hatten, brachte Sony nun während seiner Pressekonferenz auf der E3 2017 den Zombie-Survival-Titel zurück auf das Radar: Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt uns einige andere Überlebende, die die bisher unbekannte Katastrophe überlebt haben, die zur Invasion der Zombiehorden geführt hat.

Spielmechanisch können wir aus dem Trailer ablesen, dass wir vom fahrenden Motorrad aus schießen können und einige Schlägereien über Quick-Time-Events bedient werden. Außerdem scheint es eine Art Fähigkeit für die Spurensuche zu geben. Schließlich scheint es eine Option zu sein, Zombiehorden durch gezielte Geräusche und Lockmittel auf unsere Gegner zu hetzen. Das besagte Video finden Sie oberhalb dieser Meldung.

Das ist Days Gone

Days Gone spielt in der Zombieapokalypse und macht uns zu einem der wenigen Überlebenden, der sich immer wieder gegen unglaublich große Zombiehorden erwehren muss. Der direkte Kampf ist hierbei nicht unbedingt die richtige Herangehensweise, das Meer aus Untoten zu überleben. Stattdessen ist es immer wieder ratsam, die Flucht anzutreten und die nachfolgenden Zombies in Fallen zu locken, die den Mob verlangsamen.

Alle News, Videos und Artikel direkt von der E3 2017

Days Gone - Screenshots ansehen