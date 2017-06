Sony PlayStation - Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos von der E3-Konferenz

Das waren die wichtigsten Themen aus dem Sony E3 Livestream: Horizon Zero Dawn erhält eine Erweiterung, God of War sieht gut aus und Shadow of the Colossus kommt als grafisches Komplett-Remake.

von Stefan Köhler,

13.06.2017 05:59 Uhr