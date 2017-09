Destiny 2 - 1,2 Millionen gleichzeitig eingeloggte Spieler laut Bungie

Dass Playerunknown's Battlegrounds jüngst die Marke von einer Millionen gleichzeitig aktiven Spielern knacken konnte, ist für einen PC-exklusiven Titel überaus beachtlich. Aber am Ende des Tages darf man nie vergessen, dass Multiplattform-Titel hier mit einem extremen Zahlenvorteil an den Start gehen: So hat Destiny 2 schon am Launch-Wochenende auf Xbox One und PS4 insgesamt über eine Millionen gleichzeitig eingeloggte Guardians vor den Fernseher gelockt. Behauptet zumindest Bungie.

In einem Blog-Posting haben die Entwickler bereits über die »Millionen von Destiny-Spielern« geschrieben (wir berichteten), jetzt gibt es via Twitter eine offizielle Zahl: 1,2 Millionen waren am Samstag aktiv.

Thank you all so much for playing, Guardians! Right now Destiny 2 has over 1.2 Million concurrent players online. We'll see you in the wild. — Bungie (@Bungie) September 9, 2017

Anders als bei Steam lassen sich die Spielerzahlen bei PSN und Xbox Live nicht durch ein neutrales Tool verfolgen - wir können also nicht überprüfen, ob die Zahl wirklich stimmt. Aber wenn man Bungie glaubt, dann legt Destiny 2 ein ziemlich ordentliches Release-Wochenende hin. Und dabei ist die PC-Version noch gar nicht erschienen.

Aber schauen wir mal, ob sich die Zahlen auch so gut entwickeln wie bei PUBG. Zum Launch ist die Aufmerksamkeit bekanntlich immer am höchsten.

