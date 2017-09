Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds hat unglaubliche eine Million gleichzeitig aktive Spieler auf Steam erreicht. Laut Steamcharts.com haben heute bis zu 1.023.612 Nutzer zur selben Zeit nach Chicken Dinnern gejagt.

Zuvor hatte die magische Millionengrenze nur ein einziges Spiel erreichen können: der bisherige Steam-Spitzenreiter Dota 2. Auch die absolute Bestmarke in Sachen gleichzeitig aktive Spieler hält aktuell noch das Free2Play-Strategiespiel von Valve, diese liegt bei 1.291.328 Millionen Nutzern. Dem momentanen Trend nach zu urteilen ist es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis PUBG auch diesen Rekord sprengt.

PUBG just hit 1M concurrent players on Steam!



I thought it was going to happen only on Sunday. pic.twitter.com/brXZMmHWK2