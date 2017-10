Destiny 2 bei Gamesplanet - 49,79€: Günstiger als im Battle.net-Store

Auch wenn PC-Spieler viele der Mitstreiter in Destiny 2 nicht kennen, eint das Personal des Spiels doch eines: die Erde darf nicht fallen! Wachte in Teil Eins noch der gewaltige Traveller darüber, müssen wir das Schicksal des Planeten nun selbst in die Hand nehmen.

Destiny 2 live auf Twitch: Release-Stream am 24. Oktober

Nachdem Konsolenspieler schon seit Anfang September zocken dürfen, erscheint Destiny 2 am 24. Oktober auch für den PC - und ist bei unserem Partner Gamesplanet sogar noch günstiger als an der Quelle, im Battle.net-Store, zu haben! Das Angebot gilt sogar noch bis einen Tag nach Release.

Wer zugreifen will, kann den Preis mit unserem Aktionscode GAMESTAR17 noch mal ein Stück senken. Nach dem Kauf ist der Key fürs Spiel sofort verfügbar, auch vor Release.

Destiny 2 für 49,79€

Destiny 2 Digital Deluxe für 82,99€

Weitere Highlights bis zum 29. Oktober

