Destiny 2 Beta Start - Alle Infos zu Startzeiten, Codes und Content

Der Beginn der Beta von Destiny 2 steht unmittelbar bevor. Activision und Bungie haben die Startzeiten der Closed und Open Beta des MMO-Shooters bekanntgegeben. PC-Spieler müssen sich noch bis August gedulden. Wir haben für Sie alle Infos über den Start der Beta auf PS4 und Xbox One, die spielbaren Missionen, Strikes und PvP-Modi und den weiteren Content der Testversion.

Zwei Beta-Phasen: Vorbesteller haben Vorrang

Der Betatest von Destiny 2 wird in mehreren Phasen auf allen Plattformen abgehalten. Zunächst beginnt die Closed Beta auf PS4 und Xbox One zu der in erster Linie Vorbesteller Zugang haben. Wer das Spiel vorab geordert oder über andere Möglichkeiten einen Beta-Code erhalten hat, kann diesen auf der offiziellen Website gegen einen Zugang zur Beta einlösen.

Die Open Beta wird dann - wie der Name schon impliziert - frei für alle interessierten Spieler zugänglich sein und sich nahtlos an die geschlossene Beta anschließen.

Für den PC startet die Beta erst Ende August. Ein genaueres Datum dafür gibt es von Bungie noch nicht. An den Konsolen findet die Beta bereits vom 18. bis zum 23. Juli 2017 statt.

Mehr zum Thema: Destiny 2 - PS4-exklusive Inhalte erscheinen 2018 für PC

Die Startzeiten: Wann beginnen die Open und Closed Beta von Destiny 2?

PS4-Spieler haben einen zeitexklusiven Vorabzugang zur geschlossenen Destiny 2 Beta. Anschließend folgt die Xbox-One-Version. PC-Spieler müssen sich wie gesagt noch bis August gedulden. Hier die genauen deutschen Startzeiten der Beta-Phasen:

Destiny 2 PS4 Early Access (closed Beta)

18. Juli 2017, 19 Uhr

18. Juli 2017, 19 Uhr Destiny 2 Xbox One Early Access (closed Beta)

19. Juli 2017, 19 Uhr

19. Juli 2017, 19 Uhr Destiny 2 Open Beta

21. Juli 2017, 19 Uhr

Am 23. Juli 2017 um 6:00 Uhr endet die Beta für alle Spieler.

Der Preload der Destiny 2 Beta steht bereits zur Verfügung. Spieler können also bereits jetzt die Daten auf die Konsole downloaden, um pünktlich zum Beginn der Beta loszulegen.

Die Inhalte der Beta

In der Beta kann die erste Story-Mission »Heimkehr«, der Strike »Inverted Spire« und natürlich der PvP-Modus ausprobiert werden. Es stehen zudem die neuen Hüter-Subklassen zur Verfügung, Warlock (Dawnblade), Hunter (Arcstrider) und Titan (Sentinel). Am 23. Juli ab 19 Uhr soll außerdem der Social Hub Die Farm für eine Stunde für alle Spieler zugänglich gemacht werden. Hier nochmal alle Inhalte in der Übersicht:

Kampagne: In der Story-Mission Heimkehr direkt zu Beginn der Kampagne, sollen die Spieler den Turm gegen den Angriff der Kabale verteidigen.

In der Story-Mission Heimkehr direkt zu Beginn der Kampagne, sollen die Spieler den Turm gegen den Angriff der Kabale verteidigen. Strike: Der Strike Inverted Spire (Die Verdrehte Säule) für drei Spieler führt uns in eine Festung der Vex auf dem Planetoiden Nessus.

Der Strike Inverted Spire (Die Verdrehte Säule) für drei Spieler führt uns in eine Festung der Vex auf dem Planetoiden Nessus. PvP-Multiplayer-Modi: Im Schmelztiegel stürzen wir uns in 4-gegen-4-Schlachten in den Spielmodi Control und Countdown, den wir bereits auf dem Anspiel-Event und der E3 gesehen haben.

Im Schmelztiegel stürzen wir uns in 4-gegen-4-Schlachten in den Spielmodi Control und Countdown, den wir bereits auf dem Anspiel-Event und der E3 gesehen haben. Zwei PvP-Maps: Vostok und Endless Vale

Vostok und Endless Vale Neue Hüter-Subklassen: Warlock (Dawnblade), Hunter (Arcstrider) und Titan (Sentinel)

Warlock (Dawnblade), Hunter (Arcstrider) und Titan (Sentinel) Die Farm: Neuer Social Hub, der am 23. Juli ab 19 Uhr für eine Stunde zugänglich sein wird.

Neuer Social Hub, der am 23. Juli ab 19 Uhr für eine Stunde zugänglich sein wird. Neues Emblem: Spieler der Beta erhalten ein besonderes Abzeichen für das finale Spiel.

Behalte ich meine Fortschritte aus der Destiny 2 Beta?

Nein, Bungie hat klar gemacht, dass es in der Beta keinen Charakterfortschritt geben wird und wir unsere Errungenschaften nicht in das fertige Spiel mitnehmen können. In der Beta werden zudem noch sämtliche Clan-Funktionen fehlen.

Auch interessant: Destiny 2 - Video: So sieht es in 4K mit 60 fps aus