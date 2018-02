Destiny 2 - Bungie überarbeitet Roadmap, Verbesserungen verschoben

Bungie hat den Zeitplan für die kommenden Anpassungen an Destiny 2 wohl zu optimistisch kalkuliert. Game Director Christopher Barrett veröffentlichte eine aktualisierte Roadmap bis Mai 2018 und gab bekannt, dass einige der versprochenen Verbesserungen verschoben werden.

Betroffen sind die schon im Vorfeld als zeitlich flexible Verbesserungen deklarierten Dämmerungs-Strike-Belohnungen, für deren Fertigstellung das Designer-Team noch mehr Arbeitszeit benötige. Diese Rewards sollen nun Ende März nachgereicht werden. Auch die Händler-Ansicht für die Gefährten-App und die Reduzierung exotischer Duplikate kommen nun erst im März.

Sandbox-Änderungen für exotische Waffen und Rüstungen wurden vom 27. März auf das Mai-Update verschoben. Die Verbesserungen am Mod-System sind indes ganz von der Liste gerutscht und sollen nach dem Update auf Version 1.2.0 nachgereicht werden. Einen genauen Termin wollen Bungie in Zukunft nennen. Die ursprüngliche Roadmap findet ihr in dieser News zu Destiny 2.

Außerdem teilte Barrett mit, dass der Rumble-Modus sich in Version 1.1.4 im März in die wöchentlich wechselnde Schmelztiegel-Playlist zu Hexenkessel und 6v6-Eisenbanner gesellt. Auch der beim Crimson-Days-Event aktive Doubles-Modus soll in unbestimmter Zukunft dazukommen. Näheres zu Bungies Plänen für den Schmelztiegel wollen die Entwickler im nächstwöchigen Blog-Eintrag »Diese Woche bei Bungie« präsentieren.