Die zweite Erweiterung für Destiny 2 heißt Gods of Mars und spielt auf den vereisten Kappen des roten Planeten. Das legt zumindest ein glaubhafter Leak nahe und nennt darüber hinaus als Release-Zeitraum den März 2018.

Auch die geplanten Features des Addons finden Erwähnung. So soll es neben neuen Story-Missionen und Abenteuern unter anderem eine neue Gegner-Fraktion sowie passende Waffen und Ausrüstungsgegenstände geben.

Aktuell: Destiny 2 - Diese Änderungen kommen 2018

Leak im Playstation-Store

Der Leak hat sich im US-amerikanischen PlayStation-Store ereignet, wie MeinMMO berichtet. Demnach erschien das Addon für kurze Zeit auf der Shop-Seite und wurde kurz darauf wieder entfernt. Screenshot des Produkteintrags wirken durchaus authentisch und nennen die Inhalte von Destiny 2: Götter des Mars.

Erkundet das Frigid Vale (Eisige Tal), ein neuer Schauplatz auf dem Mars, welcher das mysteriöse Clovis Grave und die Kammer von Charlemange unter der Oberfläche birgt.

Neue Story-Missionen und Abenteuer

Neue thematische Waffen, Rüstungsteile und Gear

Neue kooperative Aktivitäten

Neue kompetitive Mehrspieler-Arenen

Neue Gegner-Fraktion und Bosse

Destiny 2: Kolumne zum Skandal-Marathon - Reißt euch zusammen, Bungie!

Die Story & Gegner

Die Geschichte des zweiten DLCs Gods of Mars soll vom Kriegsgeist Charlemagne handeln, der auf dem Mars wiedererwacht ist und einen anderen Kriegsgeist namens Rasputin in eine Kammer eingesperrt hat. Mithilfe der totgeglaubten Ana Bray müsst ihr nun gegen Charlemagne in die Schlacht ziehen.

Dieser hat, laut eines weiteren Leaks im japanischen PlayStation Store, eine Armee aus SIVA-verstärkten Frames erschaffen. Als Frames sind die eigentlich freundlichen Roboter aus den Social Hubs in Destiny 2 bekannt.

Wir geben zu bedenken, dass die oben genannten Informationen mit Vorsicht zu genießen sind, da die Echtheit des Screenshots nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann.