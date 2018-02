Bungie kommt momentan nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Die Spielerzahlen in Destiny 2 nehmen ab und die Fanbase ist unzufrieden. Nun meldet sich ein »edler Ritter«, der den Karren für die Entwickler und den Publisher Activision aus dem Dreck ziehen möchte.

Es handelt sich um niemand geringeren als den schlagzeilenträchtigen Internetunternehmer und Multimillionär Kim Dotcom. Gegen den Erfinder der Filesharing-Plattform Megaupload wird seitens des FBI ermittelt. Er soll wegen Copyright-Verstößen in die USA ausgeliefert werden. Mit Megauload soll er 175 Millionen Dollar verdient haben.

Dass Dotcom jedoch auch ein begeisterter Videospieler ist, führt ebenfalls immer wieder zu Schlagzeilen. So war er in Call of Duty: Modern Warfare 3 kurzzeitig Nummer 1 der Weltrangliste im Bereich Free-for-All.

Seine neue Lieblingsspielereihe ist aber Destiny. Und da es dort bekanntermaßen nicht so rund läuft, tweetete er nun ein Rettungsangebot. Dort schreibt er:

Hi @Bungie,



You ruined my favorite game



You turned good Guardians into Overwatchers and Fortniters



You bankrupted an army of loyal Destiny streamers



You fail to provide meaningful changes to fix the problem



You need a passionate & competent leader WHO PLAYS THE GAME



Call me