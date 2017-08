Destiny 2 - PC-Beta mit Aim-Assist bei angeschlossenem Controller

Normalerweise ist man bei Shootern wie Destiny auf dem PC mit Maus und Tastatur aufgrund der höheren Präzision klar im Vorteil. In der aktuellen Beta zu Destiny 2 dreht Bungie aber offenbar den Spieß um: Spielt man mit dem Controller, schaltet sich automatisch ein Aim-Assist ein, der vielen Spielern zufolge übermächtig ist.

User DirtyMercy berichtet auf Reddit, dass die Hilfestellung sogar so stark ist, dass er einfach nur in die vage Richtung des Gegners zielen musste und schon einen Treffer landete. Im PvE schmälert das nur die eigene Herausforderung, schwierig wird es aber im PvP - hier könnte der extreme Aim-Assist die Balance gefährden.

Destiny 2 PC Beta: Alle Infos, Zeiten und Inhalte

Integriertes Cheaten?

Und tut es in der Beta offenbar schon: Zumindest führte der Reddit-Nutzer weiter aus, dass er so trotz Controller ohne Probleme das gegnerische Team ausschalten konnte und in allen Matches immer ganz oben stand.

Natürlich gibt es Emulationsprogramme für Controller, über die man per Maus-und-Tastatur-Steuerung auch den Aim-Assist aktivieren kann. Oder ihr schaltet ihn als Controller-Spieler einfach aus und spielt fair.

Bleibt die Funktion im fertigen Spiel, wird Bungie aber trotz aller Bemühungen gegen Cheater nicht verhindern können, dass sich Spieler per Autoaim einen Vorteil verschaffen.