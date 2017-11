Destiny 2 - PC-Patch soll heute Framerate-Probleme beheben

Noch heute soll ein Hotfix für die PC-Version von Destiny 2 erscheinen, mit dem die Entwickler die aktuellen Stotterer des Spiels aus der Welt schaffen wollen. Sie wurden ihrerseits durch einen vorhergehenden Hotfix verursacht.

Version 1.0.6.1 zielte darauf ab, Probleme mit stetig sinkender Performance für manche Spieler zu beheben und tat dies auch erfolgreich. Außerdem eliminierte sie einen Fehler mit der korrekten Anzeige des Clan-Interface. Dafür schlichen sich Framerate-Ruckler als neues Problem ein. Laut offizieller Twitter-Aussage sollen die aber nun bald Geschichte sein:

Tomorrow (11/6) Destiny 2 PC will receive Hotfix 1.0.6.2 to address “hitching” issues introduced in Hotfix 1.0.6.1: https://t.co/Ocy0lEVMfq — Bungie Help (@BungieHelp) November 5, 2017

Hotfix 1.0.6.2 soll noch am heutigen Montag, den 6. November, erscheinen. Warum sich das Spiel abseits der aktuellen Probleme auf dem PC fantastisch anfühlt, lest ihr in unserem Test zu Destiny 2.