Einen Tag nach Release der PC-Version von Destiny 2 beklagen sich Spieler über technische Probleme des Online-Shooters. Auf Reddit und im offiziellen Bungie-Forum häufen sich die Meldungen, dass Destiny 2 immer wieder abstürzt, der Sign-In nicht funktioniert, oder das Spiel einfach überhaupt nicht läuft.

Nachdem Bungie bereits vor Release eine Liste mit bekannten PC-Problemen veröffentlicht hat, reicht der Entwickler nun eine weitere Liste mit »dringlichen Problemen« nach, die schnellstmöglich beseitigt werden sollen. Dort findet sich auch ein Hinweis darauf, dass das Spiel auf alten AMD-Phenom-Prozessoren nicht laufen kann, da die nötige SSSE3-Unterstützung (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3) fehlt.

Wer also den falschen Prozessor besitzt, hat aktuell keine Chance in den Kampf gegen die Kabale zu ziehen. Bei Abstürzen aus anderen Gründen, rät Bungie via Twitter, die Funktion "Scannen und Reparieren" aus dem Battle.net durchzuführen.

Players encountering crashes in Destiny 2 on PC should try to Scan and Repair through the https://t.co/cGuTbxfRQH app Destiny 2 Options.