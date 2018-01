Destiny 2 - Projekt erhielt 16 Monate vor Release ein Reboot

In der Neujahrsausgabe des Destiny Tracker Podcasts, sprach Kotakus Redakteur Jason Schreier über die Entwicklung von Destiny 2. Der wohl interessanteste Abschnitt aus dem Podcast ist, als Schreier der Annahme widerspricht, dass es keinen Zeitdruck bei den Arbeiten an Destiny 2 gab, das laut Activisions CEO Eric Hirschberg seit November 2014 entwickelt wurde.

Laut Schreier habe es aber knapp eineinhalb Jahre vor Veröffentlichung des Spiels ein großes Reboot gegeben. Davon hatte der Redakteur bereits im Mai 2016 berichtet, also kurz nachdem die Neuausrichtung von Destiny 2 seiner Aussage nach durchgeführt wurde:

"Ich denke, dass es in einer vergleichsweise kurzen Zeit gemacht wurde. Es gab ein großes Reboot von Destiny 2, irgendwann Anfang 2016. Es gab diesen Typen, der das Spiel geleitet hatte, bevor Luke Smith als Director übernahm. Dieser Typ ist also nicht mehr bei Bungie. Ich glaube, dass es im April 2016 war aber es könnte sein, dass ich mich falsch erinnere. Nagelt mich nicht darauf fest. Aber wenn man es recht bedenkt, dann hatten sie nicht allzu viel Zeit, um an dem Spiel zu arbeiten. Es waren 16 Monate zwischen dem Reboot und dem Spiel, das letztlich ausgeliefert wurde."