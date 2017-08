Vom 28. bis zum 31. August können die Spieler derzeit die PC Beta zu Destiny 2 ausprobieren. Heute Nacht gibt es nochmal ein besonderes Highlight: Für zwei Stunden wird mit »The Farm« der neue Social Hub freigeschaltet. Der Nachteil: In Deutschland können wir den nur von 2 Uhr bis 4 Uhr morgens spielen.

Für alle, die am Mittwoch nicht ausschlafen können, ist das ziemlich ärgerlich. Schuld an der nächtlichen Spielzeit ist natürlich die Zeitverschiebung: Mit Pacific Time kann man bequem heute Abend von 17 Uhr bis 19 Uhr spielen. Und der Sitz des Entwicklers Bungie ist nun einmal die US-Westküste.

Tomorrow from 5 PM to 7 PM Pacific, the Farm will be open to players in the PC Beta. Come take in the scenery. The Vendors have the day off. pic.twitter.com/DsBj8Xh0hJ