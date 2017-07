Destiny 2 - Termin und Hardware-Anforderungen für die PC-Beta

Während sich Konsolenspieler bereits durch die Beta von Destiny 2 ballern konnten, muss sich die PC-Fraktion noch etwas in Geduld üben - allerdings nicht mehr lange.

Der Entwickler Bungie hat sich jetzt offiziell zu Wort gemeldet und den konkreten Starttermin für die Open-Beta von Destiny 2 auf dem PC bekannt gegeben. Demnach beginnt die Testphase am 29. August 2017 und läuft bis zum 31. August. Wer sich Destiny 2 bereits vorbestellt hat, darf sogar einen Tag früher in die Beta einsteigen - also am 28. August.

Diese Hardware wird benötigt

Außerdem gibt es bereits erste Angaben zu den Systemanforderungen für die Beta-Version von Destiny 2. Ob es sich dabei gleichzeitig auch um die finalen Hardware-Voraussetzungen handelt, ist allerdings derzeit noch nicht bekannt.

Minimale Systemanforderungen

CPU: Intel - Core i3-3250, AMD - FX-4350

GPU: Nvidia - GeForce GTX 660 2 GByte, AMD - Radeon HD 7850 2 GByte

RAM: 6 GByte

Empfohlene Systemanforderungen

CPU: Intel - Core i5-2400, AMD - Ryzen R5 1600X

GPU: Nvidia - GeForce GTX 970, AMD - Radeon R9 390

RAM: 8 GByte

Der Release von Destiny 2 auf dem PC ist nach wie vor für den 24. Oktober 2017 geplant. Für Konsolen erscheint der Online-Shooter bereits am 6. September.

