Früher war eine Beta noch eine waschechte Testphase für Entwickler, heutzutage fungiert sie häufig nur noch als PR-Demo kurz vor Release eines Spiels. Zumindest bei der PC-Version von Destiny 2 fördert die Closed Beta aber noch Fehler zutage, die Bungie gezielt aus der Welt schaffen will und muss: Die Bugs »Saxophone« und »Chive«.

Hinter diesen illustren Namen stehen Fehlercodes, die Spieler am Zocken hindern, indem sie kurzerhand die Verbindung kappen - und die darüber hinaus bei der Konsolen-Beta noch nicht vorhanden waren. Im Fall von Saxophone konstatiert Bungie, den Bug bereits beseitigt zu haben. Chive plagt hingegen weiterhin die Spielerschaft.

Issues causing SAXOPHONE errors have been resolved. If you encounter alternate issues, please report to #Help: https://t.co/9lcpiG3pif https://t.co/B17iGB0Pz9