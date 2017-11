Deutscher Entwicklerpreis 2017 - Das sind die nominierten Spiele

Zum Ende des Jahres steht wieder einmal die Preisverleihung des Deutschen Computerpreises an. In 19 Kategorien wie »Beste Grafik«, »Beste Story« oder »Beste Marketing-Aktion« werden dabei die besten Computer- und Videospiele aus deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Schweiz und Österreich) ausgezeichnet.

Wenige Wochen bevor die Preisverleihung des Deutsche Entwicklerpreises 2017 am 6. Dezember in Köln stattfindet, sind nun die Nominierten von 14 der 19 Kategorien bekannt gegeben worden. In zwei Kategorien gibt es aktuell noch keine nominierten Spiele und die drei Gewinner der Sonderpreise für Soziales Engagement, den Händler des Jahres und für den Hall-of-Fame-Preis werden erst am Abend des Events verkündet.

Um den Titel des besten PC- und Konsolenspiels streiten sich unter anderem Piranha Bytes neues Rollenspiel Elex, das Weltraum-Erkundunsspiel The Long Journey Home von Daedalic und das Sci-Fi-Rollenspiel The Surge von Deck 13. Letzteres hat mit Nominierungen in insgesamt sieben Kategorien wohl die größten Chancen mindestens eine Trophäe mit nach Hause zu nehmen.

Die Nominierten für den Deutschen Entwicklerpreis 2017

Bestes PC-/Konsolenspiel

Bestes Deutsches Spiel

Beste Grafik

Beste Story

Bester Sound

Bestes Game Design

Card Thief

Orwell

Angry Birds Evolution

Elex

The Surge

Beste Technische Leistung

Bestes Indie Game

Bestes Mobile Game

Nelly Cootalot: The Fowl Fleet

Idle Miner Tycoon

Glitchskier

Angry Birds Evolution

The Inner World - Der letzte Windmönch

Bester Publisher

Headup Games

FDG Entertainment

Astragon

Aerosoft

THQ Nordic

Bestes Studio (präsentiert von BIU.Dev)

Megagon Industries

KING Art Games

Gaming Minds Studios

Fluffy Fairy Games

Innovationspreis

Ubisoft Blue Byte Newcomer Award für Gründer

The Parallac

Viking Rage

ViSP

Ubisoft Blue Byte Newcomer Award für Studierende

Creeps

Kyklos Code

Realm of the Machines

Noch nicht bekannt sind die Nominierten in den Kategorien: