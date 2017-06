Zugegeben: Die Überschrift dieser News ist - nett gesagt - ziemlich aufmerksamkeitsheischend, aber wie würden Sie einen Publisher beschreiben, der sein E3-Lineup stets bei Bier, Barbecue und lauter Musik auf dem Parkplatz gegenüber den Messehallen präsentiert und dessen Pressemitteilungen Sätze enthalten wie:

Außerdem veröffentlicht Devolver Spiele wie Genital Jousting unter ihrem Label. Glauben Sie mir also, wenn ich ihnen sage: Die Mitarbeiter des amerikanischen Publishers Devolver Digital sind völlig wahnsinnig - und wahnsinnig nett.

Wenn diese Jungs und Mädels also ankündigen, eine Pressekonferenz auf der E3 2017 zu veranstalten, so wie sie es kürzlich auf Twitter getan haben, sollten Sie sich als Freund guter Unterhaltung den Termin dick und fett im Kalender anstreichen. Denn wie bei den »Großen« wird auch diese Show mit dem Namen »Devolver Digital: Mega Press Conference!« live aus L.A. ins weltweite Internetz als Teil der von Twitch durchgeführten E3 »Pre Pre Show« gestreamt - und angeblich soll sogar Suda51 auf der Bühne (?) sein. Wir sind gespannt!

Wann?

Montag, 12. Juni 2017 um 07:00 Uhr

Wo?

Twitch

The Devolver E3 Press Conference won’t have new game reveals (real talk) but it will have an appearance by @SUDA_51. https://t.co/8WkGs91xaJ pic.twitter.com/MlgxVM8VIg