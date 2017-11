Trotz zahlreicher Neuigkeiten von der BlizzCon 2017 wurde den Fans ein Wunsch nicht erfüllt: Eine HD-Version im Stil von Starcraft für die Klassiker Diablo 2 und Warcraft 3. Dabei ist das gar nicht so unwahrscheinlich, laut dem Classic Games Team des Entwicklers seien die beiden Spiele nur noch nicht bereit für ein Remaster.

Laut Peter Stilwell, Senior Producer des Classic Games Teams, habe man beim Starcraft-Remaster einfach nur zugehört und dann entschieden, was getan werden muss. Macht man ihm zufolge dasselbe bei Warcraft 3, stellt man fest, dass auch so noch einiges am Spiel getan werden muss. Beispielsweise gäbe es viele sehr unbeliebte Karten, die die Spieler überhaupt nicht nutzen wollen.

Anders als bei Starcraft sei auch die Balance noch nicht perfekt, Untote hätten gerade mal eine Build-Ordnung, dabei könnte man durch kleine Balance-Änderungen den Spielern viel mehr Wege eröffnen. Man wolle sich nach der kompetitiven Community richten und Warcraft 3 erst einmal auf das Balance-Level von Starcraft bringen.

Renovieren statt neu bauen

Bevor an ein Remaster von Warcraft 3 zu denken ist, wird es also erst einmal einen Haufen Patches für die alte Version geben. Bei Diablo 2 spielt das Kompetitive wiederum eine untergeordnete Rolle, trotzdem tummeln sich haufenweise Hacker in den Leaderboards, die man erst bekämpfen müsse.

Eine HD-Version erfordere sehr viel Zeit und ließe sich nur schwer neben solchen großen Änderungen realisieren. Die Zeit könne man sich nur nehmen, wenn die Spieler in der Zwischenzeit trotzdem ein ausgereiftes Spiel spielen können. Blizzard will die beiden Klassiker also lieber im Hintergrund auffrischen, statt die alten Versionen jetzt zugunsten von Neuauflagen über Bord zu werfen. Das klingt auf jeden Fall eher nach aufgeschoben, statt aufgehoben und macht Remastered-Versionen zu beiden Spielen nicht unwahrscheinlich.

