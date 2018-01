Die neue GameStar ab dem 24.01. im Handel - Das endgültige Age of Empires?

Titelstory

Age of Empires: Definitive Edition - Nach 20 Jahren belebt Microsoft mit Age of Empires eine seiner beliebtesten PC-Marken wieder. Warum der Start damals so holprig war und was in der Definitive Edition anders ist, haben wir beim Studiobesuch in Seattle herausgefunden.

Vollversionen

Trials Fusion - Das Motorradspiel Trials Fusion setzt auf das physikbasierte Gameplay der Vorgänger, einen spaßigen Mehrspielermodus und einen Editor zum Erstellen eigener Strecken. Neu ist neben futuristischeren Kursen auch ein abgewandeltes Trick-System, das euer ganzes Stunt-Geschick fordert.

Rayman Legends - Das kunterbunte Jump&Run Rayman Legends knüpft nicht nur grafisch an den direkten Vorgänger Rayman Origins an, sondern beinhaltet auch 40 Level aus dem Spiel. Aber auch in den neuen Levels muss Ubisofts Maskottchen durch knifflige Plattformlevels hüpfen und es mit fiesen Bossgegnern aufnehmen.

Weitere Highlights

2017: Das Jahr der Lootboxen - Prinz Harry verlobt sich mit einer bürgerlichen Amerikanerin, die Kelly-Family füllt wieder ganze Stadien, und Boris Becker ist irgendwie vielleicht ziemlich pleite - für die Boulevardblätter war 2017 ein super Jahrgang. Und für uns Spieler? Werfen wir doch einen Blick in die Lootbox.

Making of Knights of the Old Republic­ - Beeindruckt von Baldur's Gate klopft LucasArts 1999 bei Bioware an: Wie wär's mit einem Star-Wars-Spiel? Die kanadischen Rollenspielexperten sind Fans, legen aber Wert auf kreative Freiheit. So kommt es mit Knights of the Old Republic zum Besuch in der Alten Republik - und zum wahrscheinlich besten Star-Wars-Spiel.

Zukunftsorakel: So wird 2018 - Werden die kommenden Monate nur eine Potenzierung von 2017? So schlimm das in einigen Belangen auch klingen mag, es ist sehr wahrscheinlich. Nur: Warum ist das so?