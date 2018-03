Die beliebte und langjährige Trickfilmserie Die Simpsons schrieb schon in der Vergangenheit Geschichte. Sei es die vielen Vorhersagen, die später tatsächlich so eintrafen, wie Donald Trumps US-Präsidentschaft, und einiges mehr.

Nun kommt ein weiterer Punkt auf die Liste der Kuriositäten rund um die gelbe Familie aus Springfeld hinzu: Das von den Autoren der Serie benutze Wort "embiggen" findet sich nun tatsächlich im offiziellen Wörterbuch wieder und bedeutet: etwas größer machen.

Der Begriff von Autor Dan Greaney gab es im Jahr 1996 in der Folge "Lisa the Iconoclast" aus der siebten Staffel zu hören, damals gesprochen von der fiktiven Figur Jebediath Springfield. Nach inzwischen 20 Jahren ist es wohl zum festen Begriff geworden und wird nun offiziell ins Nachschlagewerk von Merriam-Webster Dictionary aufgenommen.

I will say this: If ever there was a time in which we needed a noble spirit to embiggen even the smallest man, this is it.