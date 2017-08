Die vor allem unter Spielern beliebte Chat-Software Discord erweitert ihr Angebot. Aktuell läuft ein Testballon für eine geplante Videochat-Funktionalität. Rund 5 Prozent aller (Desktop)-Benutzer können den neuen Video-Chat bereits ausprobieren. Bei Erfolg wird dieser in Kürze für alle Benutzer verfügbar sein.

We’re testing Video Chat and Screen Share with 5% of players, today ????? Here's the details and how it'll work: https://t.co/8zTWfIE03q pic.twitter.com/Gq3TeYkDIf