Nach dem Sequel zu Ridley Scotts Kultfilm Blade Runner hat Regisseur Denis Villeneuve bereits die Arbeit an seinem nächsten Science-Fiction-Film begonnen. Schon vor dem Kinostart von Blade Runner 2049 stand fest, dass er die Neuverfilmung des Science-Fiction-Klassikers Dune - Der Wüstenplanet in Szene setzen wird.

