Egress - Battle Royale trifft Dark Souls in einem Lovecraft-Universum

Egress ist ein RPG-Battle-Royale, welches in einer fiktiven Stadt spielt, die an Werke des Schriftstellers H.P. Lovecraft erinnert und eine viktiorianische Architektur aufweist. Das Spiel setzt dabei auf ein Kampfsystem im Stil von Dark Souls. Verschiedene Helden mit individuellen Fähigkeiten kämpfen auf dem Last-Man-Standing-Schlachtfeld bis zum Tod. Die Entwickler von Fazan versprechen ein Hardcore-Nahkampf-System und eine Umgebung, die mehrere Ebenen in der Vertikalen aufweist.

Egress - Neues Battle Royale im Stil von Dark Souls ansehen

Das Spiel mischt diese Elemente mit einem Retrowave-Soundtrack und soll noch dieses Jahr für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen. Ein erster Trailer zeigt vor allem die Grundstimmung des Spiels, jedoch wenig Gameplay.

Die kurzen Szenen, die in den verschachtelten Straßen gezeigt werden, werden von den Zuschauern bisher aber eher verrissen. Das Kampfsystem wirkt sehr träge und scheint weit weniger beeindruckend umgesetzt, als beim offensichtlichen Inspirationsgeber Dark Souls.

Wer interessiert ist, kann sich hier für die Closed Beta von Egress anmelden. Egress soll 2018 für den PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Hier findet ihr die Steam-Shopseite des Titels.