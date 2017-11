Elex - Fraktionen-Guide: So löst ihr alle Kleriker-Quests

Die Quest-Struktur von Elex zu verstehen, ist manchmal gar nicht so leicht. Anders als viele andere Rollenspiele gibt es nicht eine klar erkennbare Questkette, die man in der ewig gleichen Reihenfolge abschließt. Stattdessen kann man selbst entscheiden, wann man welche Missionen annehmen will.

Wir haben unsere Komplettlösung daher nach Hauptquests (für die Story), Nebenquests nach Regionen und Fraktionsquests sortiert. In diesem Artikel verraten wir euch, wie ihr die Fraktionsquests der Kleriker löst.

Mehr Tipps, Tricks und Hilfen findet ihr in den anderen Teilen unserer Elex Komplettlösung:

Hochtechnisierte Alliierte

"Hochtechnisierte Alliierte" ist die Quest, mit der ihr den Klerikern beitreten könnt. Die eigentliche Quest ist sehr kurz, verlangt aber den Abschluss anderer Aufträge, um euren Ruf bei den Klerikern zu steigern.

Hinweis: Den Klerikern beizutreten bedeutet, dass alle anderen Quests für die übrigen Fraktionen (Berserker und Outlaws) abgebrochen werden. Der Spielcharakter kann nur einer einzigen Fraktion angehören.

Judikator Reinhold ist der entscheidende Mann, wenn es um den Beitritt in die Fraktion geht. Er befindet sich in der Kathedrale des Horts. Die wichtigste Quest, die ihr von ihm erhaltet, ist "Zersetzende Kräfte", in der ihr einen Elexdealer aufspüren müsst. Neben diesem Auftrag gibt es noch eine Reihe anderer, von denen vor allem die von Martha und Hagen für den Beitritt sorgen können.

Fragt ihr Reinhold nach eurem aktuellen Stand, bewertet er euren bisherigen Fortschritt bei den Klerikern. Danach trifft er eine Entscheidung. Es gibt drei Möglichkeiten:

Ihr habt genügend Quests abgeschlossen und die Kleriker zufrieden gestellt. Reinhold nimmt euch in die Fraktion auf.

Ihr habt noch nicht genügend Quests abgeschlossen. Arbeitet weiter und seht in eurem Missionslog nach, welche Quests in Frage kommen (Ignadon-Quests).

Ihr habt genügend Quests abgeschlossen, aber einige Entscheidungen getroffen, die gegen die Prinzipien der Kleriker verstoßen haben - ihr müsst eure Beziehungen weiter verbessern.

Der Beitritt in die Fraktion verschafft euch 3000XP und 500XP für "Zersetzende Kräfte" sowie 2700XP für den niedrigsten Rang (Akolyth). Ihr erhaltet die Akolythenrüstung, einen PSI-Verstärker (teilt PSI-Schaden aus) und einen Punkt für die speziellen Fähigkeiten der Kleriker. Ihr habt Zugang zu neuen Items und könnt versuchen, zum Legaten aufzusteigen.

Klerikerrang: Legat

Nach dem Beitritt in die Klerikerfraktion (über die "Hochtechnisierte Alliierte"-Quest) seid ihr im niedrigsten Rang. Als Akolyth könnt ihr nun einige Missionen abschließen, die euch erlauben, zum Legaten ernannt zu werden. Dazu müsst ihr mit Reinhold sprechen und folgende Voraussetzungen erfüllen:

Jax muss Stufe 15 erreicht haben.

Schließt die Quest "Wallfahrt eines Akolythen" für Balder ab.

Schließt die Quest "Ein guter Einstand" für Martha ab.

Erlernt die Fähigkeit "Suggestion".

Seid im Besitz von mindestens 1000 Elexit Beförderungsgebühr.

Wallfahrt eines Akolythen

Quest aktivieren: Sprecht mit Balder im Hort.

Balder erzählt euch, dass jeder Akolyth auf eine Pilgerfahrt gehen muss. Ihr werdet aufgefordert, vier Schreine im Lande Ignadon zu bereisen. Ihr müsst an jedem Schrein beten und 100 Elexit deponieren (Jax fühlt sich dann besser). Während der Pilgerfahrt begegnet ihr starken Feinden - der Kampf ist aber nicht immer notwendig.

Der erste Schrein liegt nahe der Brücke, die zum Hort führt (200XP).

Der zweite Schrein liegt westlich vom Hort und südlich vom Flughafen. Einige Kreischer halten sich dort auf, aber die sollten leichtes Spiel für Jax sein. Panzerschrecken sind wesentlich problematischer. Lockt sie weg oder attackiert sie erst dann, wenn ihr die Kreischer losgeworden seid. Das Blocken von Angriffen ist hier sehr effektiv! Danach könnt ihr zum Schrein (200XP).

Der dritte Schrein liegt südlich des zweiten, nahe einer asphaltierten Straße. Dort trefft ihr auf Banditen, die einen fahrenden Händler umrunden. Wartet bis zum Ende des Gesprächs und helft dann dem Händler, die Bande zu bekämpfen. Jeder Gegner bringt 100XP. Sprecht dann mit dem Händler (sofern er noch lebt) und geht zum Schrein (200XP).

Der vierte Schrein ist östlich vom dritten und südlich vom Hort. Ein riesiger Unhold befindet sich dort eventuell, aber ihr müsst nicht gegen ihn kämpfen. Untersucht den Schrein wie gehabt (100XP).

Danach kehrt ihr zu Balder zurück (1000XP).

Ein guter Einstand

Quest aktivieren: Sprecht mit Martha im Hort.

Martha ist verantwortlich für die Nahrungsbeschaffung im Hort. Sprecht mit ihr. Ihr müsst warten, bis sie Mahlzeiten vorbereitet. Am besten legt ihr euch in ein Bett und sucht euch irgendeine andere Tageszeit aus. Martha gibt euch vier Portionen ihres Eintopfes mit. Ihr sollt sie an verschiedene Personen ausliefern. Anna, Reinhold und Balder nehmen ihre Lieferungen entgegen und machen keine weiteren Probleme. Xander hingegen wird eine Portion kaufen wollen. Er gibt euch 25 Elexit dafür, wodurch ihr aber Marthas Ärger auf euch zieht. Lehnt es also besser ab. Liefert auch den letzten Eintopf aus und kehrt zu Martha zurück. Ihr könnt maximal 300XP kassieren (wenn alle ihre Lieferung erhalten haben).

Hinweis: Bei eurem Treffen mit Balder wird er euer Wissen testen ("Wissen ist Macht"-Mini-Quest). Die richtigen Antworten sind Calaan, Ulbricht und Arvid. Ihr erhaltet 100XP und ein Plasmagewehr für den absolvierten Test.

Fähigkeit: Suggestion

Der Skill Suggestion ist nicht verbunden mit einer der Quests. Ihr müsst diese Fähigkeit genauso bekommen wie jede andere auch. Die Voraussetzungen sind:

Ein freier Skillpunkt.

500 Elexit in der Tasche

Ihr müsst mindestens 30 Punkte bei Intelligenz haben.

Ihr müsst mindestens 30 Punkte bei Gerissenheit haben.

Wenn ihr diese Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr zu Balder gehen und für das Training bezahlen (siehe Bild). Kehrt dann zu Reinhold zurück und testet die Fähigkeit an ihm. Ihr erhaltet 200XP.

Legat werden

Schließt alle Quests ab, schaltet Suggestion frei und steigt auf Stufe 15 auf. Danach könnt ihr zu Reinhold gehen und um Beförderung bitten. Ihr müsst dafür 1000 Elexit bezahlen. Danach bekommt ihr 4000XP. Der Rüstungsmeister bietet nun Legatenequipment an. Ihr könnt jetzt versuchen, zum Regenten aufzusteigen.

Klerikerrang: Regent

Nachdem ihr Legat geworden seid, könnt ihr Anstreben, Regent zu werden. Dazu müsst ihr Reinhold treffen und folgende Voraussetzungen erfüllen:

Jax musst Stufe 25 erreicht haben.

Schließt die Quest "In göttlicher Mission" für Balder ab.

Schließt die Quest "Abtrünnige Kleriker" für Hagen ab.

Ihr braucht 1000 Elexit Beförderungsgebühr (nach der Beförderung erhaltet ihr 400 Elexit zurück).

In göttlicher Mission

Quest aktivieren: Sprecht mit Balder im Hort.

Balder möchte, dass ihr neue Leute für die Klerikerfraktion rekrutiert. Es sind einige Outlaws. Jax kann bei ihnen die Fähigkeit "Suggestion" einsetzen.

Connor ist bei einer alten Tankstelle in den Bergen von Tavar, an der Grenze von Tavar und Abessa. Ihr könnt ihn auf drei verschiedenen Wegen zum Kleriker bekehren: Bezahlt ihn mit 500 Elexit, benutzt mindestens 2 Persönlichkeitspunkte (dazu müsst ihr erst die Bezahlung ablehnen), oder setzt den Suggestion-Skill ein (25XP). Nehmt nicht die aggressive Vorgehensweise, weil dadurch ein Kampf ausgelöst wird, den Connor wohl nicht überleben wird (100XP).

Rider befindet sich in einer überwachsenen Kuppelruine südlich vom Fort. Er befindet sich in einem Kampf mit Schakalen, wenn ihr bei ihm ankommt. Helft ihm und sprecht dann mit ihm. Bezahlt ihm 100 Elexit, bedroht ihn (er gibt auf, ohne zu kämpfen), oder nutzt Suggestion (25XP).

Galar befindet sich in einer Ruine in Edan, südlich vom Tal der Verdammten. Ihr könnt ihn nicht bestechen. Hier ist entweder der Suggestion-Skill erste Wahl (25XP) - oder provoziert einen Kampf mit ihm. Im Gegensatz zu Connor geht Galar aber nur bewusstlos zu Boden, wenn ihr siegreich seid (300XP). Dies beeindruckt ihn dermaßen, dass er sich den Klerikern anschließt.

Nachdem ihr alle Kandidaten abgeklappert habt, könnt ihr zu Balder zurückkehren. Connor hat eventuell Probleme, in die Stadt hinein zu kommen, daher solltet ihr mit Xander sprechen. Dann geht ihr wieder zu Bader. Ihr könnt maximal 3500XP und 250 Elexit verdienen.

Abtrünnige Kleriker

Quest aktivieren: Sprecht mit Hagen im Hort.

Der offensichtliche Weg ist ein Angriff auf das Lager. Ihr könnt sie überraschen oder nach dem Gespräch niedermachen. Es sind viele Abtrünnige im Lager, aber nur einige können kämpfen. Jeder Tote bringt euch 100XP. Kehrt dann zu Hagen zurück und berichtet vom Ende der Mission. Nun geht ihr zu Reinhold und empfangt 3500XP und 500 Elexit.

Regent werden

Schließt alle Aufträge ab und erreicht Stufe 25. Geht zu Reinhold und fragt nach eurer Beförderung. Ihr müsst als Gebühr 1000 Elexit bezahlen, aber wenn ihr alle Missionen korrekt abgeschlossen habt, erhaltet ihr 400 Elexit zurück. Ihr bekommt 5000XP für die Beförderung. Der Lagermeister bietet euch nun Regentenequipment an (Brustpanzer 20000 Elexit, +60 Parade, +30 Rüstung, Hose und Helm kosten jeweils 5000 Elexit).