Elex Komplettlösung - Kapitel 1: Die Jagd beginnt

Ihr steckt im ersten Kapitel von Elex fest und wisst weder vor noch zurück? In unserer Komplettlösung verraten wir euch, wie ihr die Aufgaben am Anfang des RPGs meistert. Auf den folgenden Seiten haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Quests/Questreihen "Überleben", "Gestohlene Gerätschaften", "Refugium der Separatisten", "Der Big Bang", "Die Macht der Mitte", "Ulbrichts Großoffensive" und "Vogelfrei".

Überleben

Dieses Kapitel beschreibt die "Überleben"-Quest in Elex. Es ist die erste Storymission im Spiel. Sie beginnt schon wenige Augenblicke nach dem Start. Sie beinhaltet die Flucht vom Anfangsgebiet und das Erreichen der ersten größeren Ortschaft, wo man etwas Ausrüstung ergattern kann. Am einfachsten geht das, wenn man die Hilfe von Duras annimmt und mit ihm die Stadt Goliet ansteuert.

Quest aktivieren: Geschieht automatisch zu Beginn des Spiels.

Das Abenteuer beginnt hinter der Observatoriumruine. Das einzige Ausrüstungsstück des Protagonisten ist ein eiserner Knüppel. Wenn ihr das Areal erkundet, nehmt ihr alles mit, was ihr finden könnt, selbst wenn ihr im Moment keinerlei Verwendung dafür habt. Der ganze Kram kann verkauft oder für Handwerkstalente gebraucht werden.

Schon bald trefft ihr auf das erste Monster - eine kranke Riesenratte. Beachtet die Hinweise unter der Rubrik Kampf, um die Ratte ohne größeren Energieverlust zur Strecke zu bringen. Nicht weit von hier findet ihr eine zerstörte C.R.O.N.Y-Enheit - eine U3-Flugdrohne. Wenn ihr sie untersucht, wird die erste Gefährten-Quest aktiv - die Mission "Eine halb defekte Blechdose".

Bevor ihr das zerfallene Gebäude betretet, solltet ihr euch links über den umgestürzten Zaun begeben und den Hügel erkunden. Hier befindet sich ein stärkeres Monster, ein kleiner Beißer. Weicht seinen Angriffen zur Seite hin aus. Das wichtigste Item, was es in diesem Gebiet zu finden gibt, ist das Amulett des Abenteurers (zu sehen auf dem Bild oben). Das Amulett verleiht euch +1 auf Schlösser knacken und +5 auf die Rüstung.

Im Gebäude schließlich trefft ihr auf große und kleine Ratten. In einem der Räume findet sich der Setzerbogen, der eine Alternative zum Eisenstab darstellt - haltet also Ausschau nach Pfeilen. Wenn ihr den großen Balkon erreicht habt, öffnet das Spiel eine weitere Quest - den "Rachefeldzug". Diese Mission wird euch bis zum Ende des Spiels begleiten.

Geht über den Balkon zum Fahrstuhl und ruft ihn. Wenn ihr unten angekommen seid, wartet vor dem nächsten Ausgang das Jetpack auf euch. Von jetzt an könnt ihr dieses Tool für kurze Flüge nutzen (ihr müsst es auch gleich anwenden, um den oberen Korridor zu erreichen). Bedenkt aber immer, dass die Energie des Packs begrenzt ist (die sich regeneriert, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist).

Verlasst die Ruinen und trefft auf Duras, einen Berserker. Die Begegnung bringt 200XP. Eure Auswahl während des Gespräches mit Duras wird sein Verhalten euch gegenüber beeinflussen. Die wichtigste Entscheidung ist die, ob ihr mit ihm zusammen in die Stadt Goliet reisen wollt. Ihr könnt das auch ablehnen und euch als Solist auf den Weg machen (Goliet liegt östlich vom Observatorium). Es ist ratsam, die Stadt direkt anzusteuern - ihr seid zu schwach, um alleine lange zu überleben.

Wenn ihr Duras´ Angebot annehmt, folgt ihr ihm. Ihr könnt ihn nicht aus den Augen verlieren, weil er stets auf euch wartet (nutzt das für kurze Erkundungen abseits des Weges - so findet sich auch alsbald nahe der Blutpfütze an der Brücke eine rostige Axt). Duras bekämpft alle Monster, die sich euch in den Weg stellen. Selbst wenn ihr nur um das Gefecht herumtänzelt, erhaltet ihr trotzdem die vollen XP, aber echte Krieger beteiligen sich natürlich ein wenig daran.

Während des Marsches sammelt ihr 400XP und trefft auf eine größere Ruine. Hier gibt es eine Entscheidung zu fällen:

Ignoriert die Ruine und begebt euch weiter auf den Pfad nach Goliet. Das wird euch einige Kämpfe ersparen, aber auch die Chance auf zusätzliche Punkte und allerlei Sammelbares nehmen.

Erforscht die Ruine (was Duras ziemlich toll findet) und entdeckt die Überreste einiger Kleriker. Ihr trefft auf verschiedene Monster in dem Komplex, aber Duras ist eine tatkräftige Hilfe.

Wenn ihr die Ruine erforschen wollt, betretet sie mit Duras (200XP). Im Inneren befinden sich einige Riesenratten, Wühler und Critter (nur im Erdgeschoss). Die Leichen einiger Kleriker liegen in ihrem Blut am Boden (siehe Bild oben). Wenn ihr die Toten untersucht, lassen sich insgesamt fünf Waffen einsammeln (die für eine spätere Quest in Goliet wichtig sind). Wenn ihr alle eingesammelt habt, kassiert ihr 100XP und zusätzliche 200XP für ein Gespräch mit Duras.

Egal wie, ihr begebt euch weiter auf den Weg nach Goliet. Einmal angekommen, werden weitere 200XP fällig und eine weitere Gefährten-Mission ("Ein Krieger der Berserker") schaltet sich frei. Nähert euch dem Tor, das vom Wächter Drog geschützt wird und beendet damit die Anfangsquest, was satte 400XP auf das Konto schaufelt. Ihr könnt nun Goliet erkunden, viele Nebenquesten freischalten, mit dem Anführer Ragnar sprechen und die lokalen Geschäfte aufsuchen.