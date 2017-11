Elex - Kapitel 2: Schlachtpläne

Ihr steckt im zweiten Kapitel von Elex fest und wisst weder vor noch zurück? In unserer Komplettlösung verraten wir euch, wie ihr die Aufgaben in Kapitel 2 des RPGs meistert. Auf den folgenden Seiten haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Quests/Questreihen "Der alte Mann", "Der Schlachtplan des Eremiten", "Invasion in Abessa" und "Elexetor auf Treibjagd".

Ihr steckt woanders fest? Hier ist einer Übersicht unserer anderer Elex Komplettlösungsartikel:

Der alte Mann

Dies ist die erste Quest, die ihr im zweiten Kapitel absolvieren müsst. Dafür müsst ihr die Kampagne "Rachefeldzug" beenden. Die Mission "Der alte Mann" ist kurz und ihr sollt darin nur einen bestimmten Ort erreichen und einen potentiellen Verbündeten treffen. Dadurch wird eine größere Quest freigeschaltet.

Quest aktivieren: Sprecht mit Sestak im Konverter von Süd-Abessa.

Sestak (aus "Refugium der Separatisten") informiert euch, das ihr euch mit einem ehemaligen Elexetor namens Zardom treffen sollt. Er ist im Firmengelände Nord-Abessa (wird auch während "Ulbrichts Großoffensive" besucht), nördlich des Damms. Die Basis wird von Bergen umfasst, aber im Osten ist ein Pfad, der zu ihr führt. Ihr habt dort ein langes Gespräch mit Zardom (400XP), wodurch eine neue Mission gestartet wird: "Der Schlachtplan des Eremiten". Ihr könnt ihm auch Bericht erstatten:

Wenn ihr das Lager der Mitte kontrolliert ("Die Macht der Mitte").

Wenn ihr Caja rekrutiert habt ("Auserwählt").

Wenn ihr den Konverter von Nord-Abessa deaktiviert habt ("Der Konverter von Nord-Abessa").

Wenn ihr Big Bang, die große Bombe der Outlaws, vernichtet habt ("Big Bang").

Der Schlachtplan des Eremiten

In dieser großen Quest müsst ihr mit Zardom kooperieren. Es gilt, eine hohe Anzahl Albs zu eliminieren und einen ihrer Elexetoren zu töten.

Quest aktivieren: Sprecht mit Zardom auf dem Firmengelände von Nord-Abessa

Invasion in Abessa

Alb-Truppen bereiten sich auf eine Invasion von Abessa vor - ihr sollt sie ausschalten. Sie befinden sich westlich von Zardoms Behausung. Ihr könnt vom Konverter von Nord-Abessa losmarschieren oder vom Süden vorrücken.

Ihr müsst 10 Alb-Soldaten, 4 Kampfroboter und einen kommandierenden Offizier zur Strecke bringen. Ihr könnt (und müsst) es ausnutzen, dass die Feinde nicht als geschlossene Gruppe unterwegs sind. Attackiert sie in Kleingruppen, sodass ihr höchsten 2 oder 3 Feinde zur gleichen Zeit gegen euch habt. Der Alb-Commander ist stärker und teilt heftig aus. Für das Besiegen der ganzen Truppe gibt es 1000XP. Kehrt zu Zardom zurück und erstattet ihm Bericht.

Elexetor auf Treibjagd

Ihr müsst Repox, einen feindlichen Elexetor, für Zardom erwischen. Er befindet sich in den Bergen westlich des Nord-Abessa-Konverters und nordöstlich von Kuppelstadt. Ihr müsst einen Bergpfad finden, hinaufsteigen und mit Repox ein kurzes Gespräch führen. Danach wird es zum Kampf kommen. Der Elexetor ist nicht sehr schwer, aber passt auf, dass ihr den Ruinen in dem Gebiet nicht zu nahe kommt - dort lauern Banditen. Für Repox gibt es 1175XP. Geht dann zu Zardom zurück.

Das Ende der Quest

Nachdem ihr die beiden vorhergehenden Missionen abgeschlossen habt, müsst ihr wieder mit Zardom sprechen. Er befindet sich immer noch auf dem Firmengelände. Ihr erhaltet 4000XP und das dritte Kapitel beginnt.