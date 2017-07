Expeditions: Viking im Quiz der Woche - Haben Sie das Zeug zum Häuptling?

Der Jarl ist tot, lange lebe der Jarl! In diese Situation wirft uns der Rollenspiel-Strategie-Mix Expeditions: Viking. Unser Vater, der alte Jarl, hat den Löffel abgegeben und uns damit die Leitung des Dörfchens übertragen, inklusive alter Feindschaften, murrender Einwohner und wirtschaftlicher Probleme. Vielleicht schafft ja ein Abstecher nach England mit seinen reichen, wehrlosen Klöstern Abhilfe?

Die Arbeit geht uns als frischgebackenem Anführer also so schnell nicht aus, die Möglichkeiten, Expeditions: Viking zu spielen, aber glücklicherweise auch nicht. Ob wir uns als kämpferischer Anführer in Rundenschlachten stürzen, eher als gute Seele für die Truppe sorgen oder aus der hinteren Reihe Befehle brüllen, ist ganz uns überlassen.

Wikingerwissen beweisen und England plündern

Wer Expeditions: Viking ausprobieren will, hat in unserem Quiz der Woche jetzt die Chance dazu, denn wir verlosen unter Wikingerexperten insgesamt fünf Exemplare des Spiels in der Retail-Box. Bevor's auf große Fahrt gen England geht, wollen wir allerdings die richtigen Antworten auf drei Fragen rund um die legendären Seefahrer und Krieger wissen!

Zum Quiz der Woche: Haben Sie das Zeug zum Häuptling?

Teilnahmeschluss ist der 14. Juli, 12:00 Uhr.