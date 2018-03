Far Cry Arcade heißt ein Modus in Far Cry 5, mit dem Spieler ihre eigenen Abenteuer erstellen können. Der Editor steht allen Käufern zur Verfügung und liefert über 9.000 Objekte, die teilweise aus anderen Ubisoft-Titeln entstammen. So können Spieler auf eine Bibliothek aus Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 5, Assassin's Creed 4: Black Flag, Assassin's Creed Unity und Watch_Dogs zurückgreifen. Dank ähnlicher Technik konnten die Entwickler die spielübergreifende Objektnutzung möglich machen.

Oberhalb dieser Meldung findet ihr ein entsprechendes Vorstellungsvideo mit Szenen aus dem Tool und Beispielsetting. Mithilfe des Editors können sowohl Solo-Inhalte, Koop-Missionen als auch 6vs6-PvP-Matches erstellt werden. Die Macher wollen den kreativen Fans kaum Restriktionen geben und erlauben auch verrückte Kreationen und Spielziele wie eine Unterwasser-Stadt.

Mod-Baukasten ausprobiert: Wir haben uns in der Far Cry Arcade augetobt

Mehr Objekte für den Editor nach jedem DLC

Damit neue Spieler im Wust neuer Community-Inhalte nicht den Überblick verlieren, wird es eine Web-Plattform geben, wo man Editoren folgen, Karten als Favoriten speichern oder eine Playlist erstellen kann.

In Far Cry Arcade sammelt der Spieler auch Erfahrung und schaltet so neue Skillpunkte frei. Diesen können dann im Hauptspiel für neue Items ausgegeben werden. Außerdem wird der Modus nach dem Release noch mit neuen Inhalten erweitert. Mit jedem kostenpflichtigen DLC (im Moment sind drei geplant) fügt Ubisoft auch neue Objekte für Arcade hinzu.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, Xbox One und Playstation 4.

Far Cry 5 - Sreenshots ansehen