Far Cry 5 - Kurzfilm jetzt auf Amazon Prime verfügbar

Inside Eden's Gate heißt der kürzlich veröffentlichte Far-Cry-5-Kurzfilm rund um eine Gruppe von Vloggern auf ihrer Reise nach Hope County, Montana. Dort entdecken sie einen religiösen Kult, der von einem charismatischen Anführer geleitet wird. Jeder mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft kann sich den Streifen anschauen.

Hier geht es zum Kurzfilm auf Amazon Prime - Far Cry 5: Inside Eden's Gate

Der Kurzfilm ist 30 Minuten lang und bildet quasi eine Vorgeschichte und Einführung in die Welt von Far Cry 5. Joseph Seed, der Antagonist, wird im Film auch vom selben Schauspieler gespielt, der ihn bereits im Spiel Stimme und Körper leiht.

Die kleine Vorgeschichte taugt zur Einstimmung auf den Release, Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018. Ebenfalls heute wurde der umfangreiche Editor Far Cry Arcade vorgestellt, der Inhalte aus Far-Cry-Spielen, Watch Dogs und Assassin's Creed bietet.

