Far Cry 5 - Neues Gameplay zeigt unterschiedliche Vorgehensweisen

Zuletzt wurden bereits die Fähigkeiten der KI-Begleiter in Far Cry 5 vorgestellt. In einem neuen Video der Kollegen von IGN.com werden die unterschiedlichen Vorgehensweisen gezeigt, mit denen ein Außenposten eingenommen werden kann.

Wer lieber ohne viel Aufsehen und taktisch agieren möchte, kann mit Grace Armstrong als Begleiterin mit Scharfschützengewehren die Gegner aus der Ferne dezimieren. Alternativ ist es möglich, sich mit dem Hund Boomer leise durch den Außenposten zu bewegen.

Mit Pfeil und Bogen sowie Wurfmessern können feindliche Einheiten lautlos aus kürzerer Distanz eliminiert werden. Der vierbeinige Begleiter Boomer kann Gegnern zudem die Waffen aus den Händen entreißen, sodass von ihnen keine große Gegenwehr mehr zu erwarten ist.

Natürlich ist es auch möglich, nach der altbewährten Methode »Kopf durch die Wand« vorzugehen. Dafür reicht es, mit einem Truck mitten ins Getümmel zu stürmen und mit durchschlagskräftigen Waffen für Chaos zu sorgen. Hierbei steht dem Spieler der Pilot Nick Rye als Hilfe zur Verfügung, der auf Kommando mit seinem Flieger Bomben abwirft.

Far Cry 5 erscheint am 27. März für PC, Playstation 4 und Xbox One. Wir konnten den Open World-Shooter bereits anspielen. Mehr dazu lest ihr hier.

