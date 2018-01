Wer in einem gestochen scharfen Hope County überleben möchte, sollte über leistungsfähige PC-Hardwarekomponenten verfügen. Auf seinem Entwicklerblog hat Ubisoft die Systemanforderungen von Far Cry 5 vorgestellt und ist dabei auch auf die nötigen Vorrausetzungen für eine 4K-Auflösung eingegangen. Demnach solltet ihr für 30 FPS und 4K-Auflösung mindestens über eine GTX 1070 oder eine RX Vega 56 verfügen. Sollen es mehr Frames pro Sekunde sein, empfiehlt Ubisoft zwei GTX 1080 im SLI-Verbund oder ein CrossFire-Verband mit zwei RX Vega 56.

Um das Spiel auf die Hardware abzustimmen, wird es in Far Cry 5 Benchmark-Tests geben und ähnlich wie in Rainbow Six: Siege eine VRAM-Auslastungsanzeige. Darüber hinaus lassen sich im Optionsmenü auch das Seitenverhältnis, ein FOV-Slider und ein FPS-Lock einstellen.

Plus-Artikel: Das Böse in Far Cry 5 - Wahnsinn mit Methode

Ob trotz starker PC-Hardware die Performance stabil sein wird, erfahren Spieler zum Release von Far Cry 5 am 27. März 2018.

Minimale, empfohlene und 4K Systemanforderungen im Überblick

Minimale Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz oder AMD FX-6300 @ 3.5 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

ARBEITSSPEICHER: 8GB

Auflösung: 720p

Video Preset: Niedrig

Empfohlene Konfiguration (60 FPS):

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD R9 290X (4GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

ARBEITSSPEICHER: 8GB

Auflösung: 1080p

Video Preset: Hoch

4K 30 FPS Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56 (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 or better)

ARBEITSSPEICHER: 16GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch

4K 60 FPS Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz oder AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI oder AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder better)

ARBEITSSPEICHER: 16GB

Auflösung: 2160p Video

Preset: Hoch/Ultra

*Unterstützte NVIDIA Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

GeForce GTX600 Reihe: GeForce GTX670 oder besser

GeForce GTX700 Reihe: GeForce GTX760 oder besser

GeForce GTX900 Reihe: GeForce GTX950 oder besser

GeForce GTX10-Reihe: GeForce GTX1050 oder besser

**Unterstützte AMD Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

Radeon 200 Reihe: Radeon R9 270 oder besser

Radeon 300/Fury X Reihe: Radeon R7 370 oder besser

Radeon 400 Reihe: Radeon RX 460 oder besser

Radeon Vega Reihe: Eine Radeon Vega Reihe Grafikkarte

Far Cry 5 - Sreenshots ansehen