Features, um die niemand gebeten hat: Wir können Tieren jetzt nicht nur die Haut abziehen, sondern ihnen auch beim Sex zusehen (hoffentlich nicht beides gleichzeitig). Far Cry 5 baut wie gewohnt eine lebendige Tierwelt in seine Open World ein, lässt sie diesmal offenbar aber noch realistischer miteinander interagieren.

In einem aktuellen Video zum Spiel kann man aus dem fahrenden Auto heraus einen Bullen beobachten, der sich gerade mit einer Kuh paart. Wie repräsentativ das für die Tierwelt von Montana im Spiel tatsächlich sein wird, ist noch unklar. Wir würden gerne bei Ubisoft nachfragen, aber formulieren Sie mal eine professionelle Mail über ein Thema, ohne sich zum Affen zu machen. Vielleicht hat man ja nicht nur das kontroverse Setting gemeint, als man sagte, Far Cry sei erwachsen geworden.

Der beste Freund des Menschen

Konzentrieren wir uns also lieber auf Boomer, unseren niedlichen Hundefreund, der uns ähnlich treu wie Dogmeat in Fallout 4 folgt. Er greift nicht nur unsere Feinde an, sondern kann sogar ihre Waffen für uns apportieren. Für uns eine viel interessantere Neuerung. Sonst bleibt alles beim Alten: Wir jagen Wildtiere wie Hirsche oder Bären oder gehen angeln, um unsere Ausrüstung zu verbessern.

Bereits in Far Cry: Primal wurde Sex zum Thema, hier konnte man aber Steinzeitmenschen dabei beobachten - Ubisoft scheint diese Seite des Realismus' einfach sehr wichtig. Wer in Far Cry 5 noch so alles miteinander schläft, erfahren wir wohl am 27. Februar 2017, wenn der neue Teil für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Auch unsere Preview greift übrigens bereits in der Einleitung das Thema Sex auf und erklärt, wie das überhaupt mit dem Religions-Thema zusammenpasst.