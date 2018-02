Die DLCs von Far Cry 5 dürften locker noch abgedrehter werden, als das Hauptspiel. Denn in denen geht es nicht mehr nach Hope County in den Kampf gegen einen paramilitärischen Kult. Nein, die Season-Pass-Inhalte spielen teilweise nicht einmal mehr auf der Erde. Aber nach Far Cry: Blood Dragon sollten verrückte Szenarien ja niemanden mehr überraschen.

Hours of Darkness: Der erste DLC ist nicht nur dem Titel nach an Heart of Darkness (Buchvorlage für Apocalypse Now) angelehnt. Spieler kämpfen in der ersten DLC-Episode in Vietnam gegen den Viet Cong.

Der erste DLC ist nicht nur dem Titel nach an Heart of Darkness (Buchvorlage für Apocalypse Now) angelehnt. Spieler kämpfen in der ersten DLC-Episode in Vietnam gegen den Viet Cong. Dead Living Zombies: Im B-Movie-Stil kämpft der Spieler in dieser DLC-Episode gegen Zombiehorden.

Im B-Movie-Stil kämpft der Spieler in dieser DLC-Episode gegen Zombiehorden. Lost on Mars: Der dritte DLC führt schließlich ins All. Auf dem Mars muss der Spieler gegen außerirdische Spinnenwesen überleben.

Far Cry 3 obendrauf

Alle DLCs sind Teil des Season Pass, der einzeln bestellt werden kann, oder alternativ Teil der Gold Edition von Far Cry 5 ist. Außerdem legt Ubisoft dem Season Pass noch ein ungewöhnliches Goodie bei: Far Cry 3. PC-Spieler erhalten die normale PC-Version von Far Cry 3 von 2012, Besitzer einer PS4 oder Xbox One erhalten die frisch angekündigte Far Cry 3: Classic Edition. Das Remaster für aktuelle Konsolen basiert auf der PC-Version, PC-Spieler verpassen also nichts.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Einen Release-Plan für die DLC-Inhalte gibt es noch nicht. Unterhalb seht ihr außerdem noch den neuen Storytrailer.