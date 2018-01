Zoink Games haben den Release-Termin für Fe bekanntgegeben. Am 16. Februar wird der Indie-Plattformer auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen (via games.ch).

In Fe steuert der Spieler ein kleines fuchsartiges Tierchen, welches sich durch einen atmosphärischen Wald bewegt. Dabei steht die Erkundung der Umwelt im Fokus. Mit einer besonderen Sing-Fähigkeit, kann das Wesen mit dem Namen Fe mit den Lebewesen im Wald kommunizieren. Dadurch helfen diese ihm weiter und zeigen ihm den richtigen Weg oder helfen beim Lösen von Rätseln. Das Spiel erinnert ein wenig an Ori and the Blind Forest.

Die Entwickler von Zoink Games erklären auf ihrer Webseite, dass Fe die Beziehung der Natur und der Lebewesen in den Vordergrund stellt. Es soll daran erinnern, dass alles in der Welt miteinander verbunden ist. In Fe geht es um Erkundung, Konflikte und Beziehungen.

