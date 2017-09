FIFA 18 - Die offiziellen Systemanforderungen für PC

FIFA 18 erscheint am eigentlich am 29. September, Origin-Access-Mitglieder können aber schon ab dem 21. September spielen - oder man probiert einfach die Demo aus, die schon heute im Laufe des Tages zum Download bereitsteht. Höchste Zeit also, sich mit den Systemanforderungen vertraut zu machen.

Die unterscheiden sich je nachdem, ob man mit Windows 10 und DirectX 12 spielt oder mit DirectX 11:

DirectX 12

Minimale Systemvoraussetzungen

Prozessor: Intel i3 6300T oder vergleichbar (Intel i3 4340, Intel i3 4350) / AMD Athlon X4 870K oder vergleichbar (AMD FX-4350, FX-4330)

Intel i3 6300T oder vergleichbar (Intel i3 4340, Intel i3 4350) / AMD Athlon X4 870K oder vergleichbar (AMD FX-4350, FX-4330) Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 oder vergleichbar / Radeon RX 460 oder vergleichbar (R9 270, R7 370)

Nvidia Geforce GTX 660 oder vergleichbar / Radeon RX 460 oder vergleichbar (R9 270, R7 370) Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Festplattenspeicher: 50 GB

50 GB Betriebssystem: Windows 10 - 64-Bit

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Prozessor: Intel i3 6300T oder vergleichbar (Intel i3 4340, Intel i3 4350) / AMD Athlon X4 870K oder vergleichbar (AMD FX-4350, FX-4330)

Intel i3 6300T oder vergleichbar (Intel i3 4340, Intel i3 4350) / AMD Athlon X4 870K oder vergleichbar (AMD FX-4350, FX-4330) Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X

Nvidia Geforce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Festplattenspeicher: 50 GB

50 GB Betriebssystem: Windows 10 - 64-Bit

DirectX 11

Minimale Systemvoraussetzungen

Prozessor: Intel Core i3-2100 oder AMD Phenom II X4 965

Intel Core i3-2100 oder AMD Phenom II X4 965 Grafikkarte: NVIDIA GTX 460 oder AMD Radeon R7 260

NVIDIA GTX 460 oder AMD Radeon R7 260 Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Festplattenspeicher: 50 GB

50 GB Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Empfohlene Systemvoraussetzungen