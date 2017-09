Es ist endlich soweit! Die Demo von Fifa 18 erscheint am 12. September 2017 für PS4, Xbox One und PC. Wer sich also unsicher mit dem Kauf ist oder einfach vor Release am 29. September ins Spiel reinschnuppern will, bekommt hier die ideale Chance, das neue Gameplay von Fifa 18 auf Herz und Nieren zu testen.

In der Demo stecken vier Stadien und 12 Mannschaften, die man im Kick-Off-Modus ausprobieren kann. Alternativ stürzen sich eifrige Kicker in eine kurze Preview des Story-Modus The Journey: Hunter Returns, diesmal mit hochkarätigen Gast-Stars wie Christiano Ronaldo. Im Schnellen Spiel werden folgende Mannschaften und Stadien enthalten sein:

Alle Teams der Fifa 18 Demo

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern München

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Ihr wollt wissen, wer die besten Spieler in FIFA 18 sind und das schon zur Demo? Dann schaut euch hier die Top 100 in FIFA 18 nach Spielerwerten an. Es sind einige deutsche Spieler dabei!

Spielmodi der FIFA 18 Demo

Wie in FIFA 17 könnt ihr in der Demo von FIFA 18 zwei Modi ausprobieren: Anstoß und The Journey. Online-Saisons, der Karrieremodus, Pro Clubs und Ultimate Team werden erst in der finalen Version des Spiels verfügbar sein.

In Anstoß könnt ihr Partien mit einer Halbzeitlänge von vier Minuten spielen. Das geht sowohl im Singleplayer als auch im Koop mit Freunden. Somit können Fans noch vor dem Kauf des Spiels alle Gameplay-Neuerungen von FIFA 18 einmal ausprobieren.

In The Journey geht die Reise von Alex Hunter weiter. In der Demo könnt ihr einige Zwischensequenzen sehen und kurz in die Rolle des jungen Engländers schlüpfen. Dabei werdet ihr aber noch keine Auswahl haben, wie Alex Hunter aussehen oder für welchen Verein er spielen soll. Story-Fortschritte aus der Demo werden außerdem nicht ins fertige Spiel übertragen.

Alle Stadien der Fifa 18 Demo

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

FIFA 18 Download auf PC, PS4 und Xbox One

Der Download erfolgt über Origin auf PC und PSN/Xbox Store auf den Konsolen. Zum Zeitpunkt dieser News ist die Demo allerdings noch nicht erschienen - wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es konkrete Uhrzeiten zum Start der FIFA 18 Demo in Deutschland gibt. Laut EA erscheint die Demo auf PS4, Xbox one und PC. Zur PS3, Xbox 360 oder Switch gibt es keine offiziellen Informationen. Gemäß eines Eintrags im Xbox Store soll die Download-Größe angeblich circa 7,3 Gigabyte groß sein.

Viele Fans erstellen sich übrigens einen Account, der auf Neuseeland registriert ist. Es ist davon auszugehen, dass die FIFA 18 Demo aufgrund der Zeitverschiebung hier als erstes erscheinen wird. Bisher ist dies aber nicht der Fall.

Für PC-Spieler: Hier gibt es die offiziellen Systemvoraussetzungen für PC zu FIFA 18.

Was ist neu in FIFA 18?

Wer sich schon mal auf die Demo zu FIFA 18 einstimmen und wissen möchte, was eigentlich neu in FIFA 18 ist, dem ist folgender Lesestoff zu empfehlen: