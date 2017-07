FIFA 18 - EA bestätigt, die 3. Liga und der DFB-Pokal sind dabei

In FIFA 18 wird sowohl die dritte Liga als auch der DFB-Pokal spielbar sein. Dies vermeldet die Nachrichtenseite der 3. Liga Fußball.de.

Alle Fans der dritten deutschen Spielklasse dürfen sich nun endlich darauf freuen, mit ihren Teams virtuell über den Rasen zu jagen. Wer will, kann sich im Karrieremodus sogar aufmachen und Mannschaften wie den Halleschen FC zum Champions League Sieg führen.

"Die offizielle DFB-Lizenz umfasst alle 20 Drittligisten der Saison 2017/2018 mit mehr als 500 Spielern sowie den Heim- und Auswärtstrikots. Traditionsklubs wie der 1. FC Magdeburg, SC Preußen Münster, Hallesche FC oder FC Rot-Weiß Erfurt feiern damit ihr FIFA-Debüt."

Erst vor Kurzem hatte der Kicker berichtet, dass die 3. Liga angeblich in FIFA 18 dabei wäre. Damals fehlte allerdings noch die Bestätigung von Electronic Arts. Wie uns außerdem der DFB verraten hatte, wollten die deutschen Verantwortlichen schon früher die Lizenzierung der dritten Liga durchsetzen, bislang hatte sich EA International aber immer dagegen entschieden.

Mehr dazu: DFB verrät, woran die Lizenzverhandlungen bisher gescheitert sind

DFB-Pokal erstmals lizenziert

Neben der dritten Liga wird außerdem der DFB-Pokal erstmals in FIFA spielbar sein. Sowohl in einem separaten Turnier als auch im Karrieremodus können wir nun das wichtigste deutsche Pokalturnier gewinnen.

Laut Björn Vöcking, Marketing Director von EA , sind die neuen Lizenzen für die gesamte Fußball-Welt von großem Wert:

"Mit der Integration der 3. Liga erfüllen wir einen der größten Wünsche der FIFA-Community. Die Leidenschaft für den Heimatverein prägt die Fußballkultur auf der ganzen Welt."

Mehr dazu: 7 Neuerungen, die sich FIFA-Fans für FIFA 18 wünschen

FIFA 18 erscheint am 29. September für PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und Nintendo Switch. Was sich ansonsten noch im Vergleich zum Vorgänger FIFA 17 getan hat, erfahren Sie in unserem Artikel zu allen Neuerungen aus FIFA 18.