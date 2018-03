Der Ultimate Team Modus aus FIFA feiert seinen neunten Geburtstag und EA Sports lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, daraus einen Event in FIFA 18 zu machen. Zum FUT Birthday erwarten uns nicht nur Geschenke besondere Squad Building Challenges, sondern auch ein spezielles Geburtstags-Team.

Der Event startet am Freitag, den 16. März um 19 Uhr. Anschließend läuft die Sause neun Tage lang bis zum 25. März. Währenddessen könnt ihr in allen Kartenpaketen und auf dem FUT-Transfermarkt 23 Spezialkarten aus dem FUT-Birthday-Team ziehen und erwerben. Darauf werden Spieler mit einem Werte-Upgrade gewürdigt, die in den vergangenen FIFA-Teilen zur absoluten Spitzenklasse gehört haben.

Los ging es mit dem FIFA Ultimate Team übrigens am 19. März 2009 in FIFA 09. Seitdem hat sich der Sammelkartenmodus Jahr für Jahr weiterentwickelt und ist laut EA Sports inzwischen sogar das wichtigste Element der Fußballsimulation geworden.

Das sind die 23 Spieler aus dem FUT-Birthday-Team

Christiano Ronaldo (Real Madrid) - 95

Eden Hazard (FC Chelsea) - 92

Gareth Bale (Real Madrid) - 90

Marco Reus (Borussia Dortmund) - 90

Javi Martinez (FC Bayern München) - 88

Jordi Alba (FC Barcelona) - 88

Cesar Azpilicueta (FC Chelsea) - 88

David Alaba (FC Bayern München) - 87

Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) - 87

Julian Draxler (Paris Saint-Germain) - 86

Sadio Mané (FC Liverpool) - 86

Alessandro Florenzi (AS Rom) - 86

Riyad Mahrez (Leicester City) - 86

Yannick Bolasie (FC Everton) - 85

Danilo Pereira (FC Porto) - 85

Sead Kolasinac (Arsenal London) - 84

Keisuke Honda (CF Pachuca) - 84

Felipe Andersion (Lazio Rom) - 83

Andre Schürrle (Borussia Dortmund) - 83

Kwadwo Asamoah (Juventus Turin) - 83

Bruno Peres (AS Rom) - 82

Cheikhou Kouyate (West Ham United) - 81

Moussa Sissoko (Tottenham Hotspurs) - 81

Nehr zu FIFA 18: Neues Titel-Update beseitig den Trikotnummer-Bug

Auch der St. Patrick's Day wird in FIFA 18 gefeiert

Neben dem Birthday-Team bietet FIFA 18 während dem Geburtstags-Event außerdem etliche weitere Sonderaktionen. Zur Feier des St. Patrick's Day (am 17. März) könnt ihr zum Beispiel durch bestimmte Wochen-Herausforderungen Spezial-Karten von irischen Nationalspielern gewinnen.

Zudem laufen vom 16. bis zum 25. März etliche besondere Squad Building Challenges (SBC), bei denen ihr eure FUT-Karten gegen besondere Preise eintauschen könnt. Wenn ihr im Verlauf der Woche die sogenannten »Daily Birthday Wish SBCs« absolviert, erhaltet ihr sogar ein Geschenk am Ende des Events. Erwähnenswert sind außerdem die »End of an Era SBCs«, in denen Fußballer geehrt werden, die im vergangenen Jahr ihre aktive Profikarriere beendet haben.

Quelle: PlayStation.blog