FIFA 18 - Test-Video: Entscheidend ist auf dem Platz!

Freitag, 06. Oktober 2017 um 16:45

Keine neue Fußball-Saison ohne ein neues FIFA: EA Sports bringt auch dieses Jahr eine neue Ausgabe der Fußball-Simulation heraus und versucht uns diesmal vor allem auf dem Platz zu überzeugen.

So überrascht FIFA 18 durch größeren Realismus und schwerfälligere Spieler und bietet damit selbst für langjährige Serienveteranen eine neue Herausforderung.

Unser Test von FIFA 18: Die heimiche Revolution

In unserem Test-Video klären wir, ob es dadurch wirklich besser geworden ist als sein starker Vorgänger FIFA 17 und ob es mit der Konkurrenz von Pro Evolution Soccer 2018 mithalten kann. Außerdem verraten wir euch, was sich in den anderen Spielmodi wie The Journey, der Trainer-Karriere oder Ultimate Team getan hat und welche Schwächen der Fußball-Reihe auch FIFA 18 nicht loswerden kann.

