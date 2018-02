FIFA 18 Lunar New Year - Alle Infos zum Mondneujahr-Event

In FIFA 18 steht wieder mal ein neuer Event an: Am heutigen Freitag, den 16. Februar, beginnt im Ultimate-Team-Modus eine Spezial-Aktion zum »Lunar New Year«, dem chinseischen Neujahrsfest. Zum Start ins Jahr des Hundes sorgt das Mondneujahr-Event in FUT 18 für etliche Rabatte, Specials und voraussichtlich sogar Geschenke für alle Spieler.

Der offizielle Start des Events ist am Freitagabend um 19 Uhr deutscher Zeit. Anschließend läuft die Aktion drei Tage lang über das gesamte Wochenende hinweg und endet am Montag, den 19. Februar ebenfalls um 19 Uhr.

Im Vergleich zu anderen FIFA-Events ist das Lunar New Year eher klein und bescheiden: So wird es anders als an Halloween (mit Ultimate Scream) oder an Weinachten (mit FUTMas) zum Mondneujahr keine Spezialkarten geben, sondern hauptsächlich günstige Karten-Sets.

Promo-Packs, SBCs und Geschenke zum Mondneujahr

Bislang wurde zwar nur der Starttermin des Events offiziell von EA Sports bestätigt und wir wissen noch nicht genau, welche Inhalte es mit sich bringen wird. Die Experten von der FIFA-Community-Seite Fifauteam.com haben aber dennoch schon jetzt Vorhersagen abgegeben, was uns voraussichtlich im Lunar New Year erwartet:

Promo-Karten-Pakete : Diese einzigartigen Sets können je nach Angebot 15.000, 25.000 oder sogar 100.000 FUT-Münzen kosten, dafür enthalten sie aber auch haufenweise seltene Karten.

: Diese einzigartigen Sets können je nach Angebot 15.000, 25.000 oder sogar 100.000 FUT-Münzen kosten, dafür enthalten sie aber auch haufenweise seltene Karten. Lightning Rounds : Hierbei bietet Ultimate Team eine limitierte Anzahl eines bestimmten Karten-Pakets an. Wenn ihr dieses Sonderangebot nutzen möchtet, müsst ihr also schnell zuschlagen, solange der Vorrat noch reicht.

: Hierbei bietet Ultimate Team eine limitierte Anzahl eines bestimmten Karten-Pakets an. Wenn ihr dieses Sonderangebot nutzen möchtet, müsst ihr also schnell zuschlagen, solange der Vorrat noch reicht. Rabatte auf einzelne Karten-Sets

ein spezielles Trikot

neue Squad Building Challenges

ein Geschenk für alle Spieler: In FIFA 17 erhielt jeder Spieler abhängig von der Zahl seiner bisherigen Anmeldetage im FUT-Modus Karten-Sets. Je häufiger ihr also den Ultimate-Team-Modus seit dem Release von FIFA 18 gespielt habt, desto besser fällt euer Gratis-Paket aus.

