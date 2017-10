FIFA 18 Ultimate Scream - Alle Infos zum Halloween-Event in FUT

Der Oktober neigt sich dem Ende und damit steht mal wieder Halloween vor der Tür. Auch in FIFA 18 wird das gruselige Fest gefeiert: In Kürze startet das »Ultimate Scream«-Event im Ultimate Team Modus und bringt massenweise Spezial-Karten sowie besondere Squad Building Challenges und Angebote für Karten-Sets mit sich.

Wir verraten euch, wann genau das FUT-Event startet, was die Ultimate Scream Karten so besonders macht und wie ihr sie erhalten könnt. Außerdem geben wir bereits Vorhersagen ab, welche Spieler eine Halloween-Karte bekommen könnten.

Wann beginnt das FIFA 18 Halloween-Event?

EA Sports hat noch keine offiziellen Informationen zum Ultimate Scream Event veröffentlicht. Allerdings feiert die Fußball-Reihe Halloween bereits seit FIFA 16 und wird auch dieses Jahr keine Ausnahme machen.

Ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt, allerdings lief das Event in FIFA 17 vom Freitag, den 21. Oktober, bis zum ersten November. Deswegen gehen wir aktuell davon aus, dass Ultimate Scream in FIFA 18 zu einem ähnlichen Datum an einem Freitag beginnen und wieder bis zum ersten November laufen wird. Los ginge es damit am Freitag, den 20.Oktober, um 19 Uhr.

Die Ultimate Scream Karten aus FIFA 18

Wie im letzten Jahr wird es auch in FIFA 18 spezielle Halloween-Karten für den Ultimate Team Modus geben. So erhalten 23 Spieler, die in den ersten Wochen nach dem Release des Spiels im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben, eine orange FUT-Karte mit gesteigerten Ratings.

Diese Spezial-Karten sind eine Woche lang in Karten-Sets zu erhalten und ersetzen dort die Standard-Karte des jeweiligen Spielers. Wenn ihr einen der Scream-Spieler bereits in seiner normalen Form in eurem Team habt, wird dessen Karte aber nicht automatisch aufgewertet. Um eine der orangen Halloween-Karten zu erhalten, müsst ihr also entweder fleißig Karten-Pakete öffnen oder sie auf dem Transfermarkt erwerben.

Während des Events erhalten die Fußballer auf ihren orangen Spezial-Karten einen Boost auf ihre Spielerwerte. Nach Ende der Aktion sinken ihre Ratings allerdings wieder auf den jeweiligen Normalwert des Spielers, ab dann unterscheiden sich die Ultimate Scream Karten nur noch durch ihr Äußeres von den Standard-Karten.

Predictions für die FIFA 18 Ultimate Scream Karten

Welche Spieler es dieses Jahr in das Halloween-Team von FUT geschafft haben, gibt EA Sports erst zu Beginn des Events bekannt. Die Experten von fifauteam.com haben allerdings schon jetzt Vorhersagen abgegeben, sogenannte Predictions, welche Fußballer in FIFA 18 eine Ultimate Scream Karte erhalten könnten:

Torwart:

Fraser Forster (FC Southampton)

Verteidiger:

RV: Antonio Valencia (Manchester United)

LV: Sead Kolašinac (Arsenal London)

LV: Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

IV: Kostas Manolas (AS Rom)

IV: Niklas Süle (FC Bayern München)

IV: Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach)

IV: Naldo (FC Schalke 04)

IV: Jelle Van Damme (Royal Antwerp FC)

IV: Pepe (Besiktas Istanbul)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Tiémoué Bakayoko (FC Chelsea)

ZM: Renato Sanches (Swansea City)

ZM: Youri Tielemans (AS Monaco)

ZOM: Wayne Rooney (FC Everton)

ZOM: Giuliano (Fenerbahce Istanbul)

RM: Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

LM: Eric Maxim Choupo-Moting (Stoke City)

Stürmer:

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool)

ST: Romelu Lukaku (Manchester United)

ST: Edin Džeko (AS Rom)

ST: Adebayo Akinfenwa (Wycombe Wanderers)

ST: Bas Dost (Sporting Lissabon)

ST: Cristiano (Kashiwa Reysol)

Effekt auf den FUT-Transfermarkt

Ultimate Scream ist der erste große Event der FIFA-18-Saison und könnte auf dem Transfermarkt von Ultimate Team für ordentlich Wirbel sorgen.

Da viele Spieler Münzen benötigen, um sich Karten-Sets zu kaufen und so eine der orangenen Spezial-Karten zu erhalten, werden auf dem Transfermarkt viel mehr Karten zum Verkauf angeboten als sonst. Dadurch sinken wiederum die Preise der einzelnen FUT-Karten und so könnt ihr während des Events das ein oder andere Schnäppchen ergattern.

Des Weiteren erwarten uns während des Halloween-Events wieder spezielle Squad Building Challenges, Angebote für Karten-Sets und ein besonderes Trikot.