FIFA 18 hat mal wieder ein neues Update spendiert bekommen. Allerdings fehlen bislang offizielle Infos darüber, was der Patch überhaupt verändert.

Patch Notes sind aktuell weder im Spiel, noch im offiziellen EA-Forum oder auf Reddit zu finden. Klar ist bislang lediglich, wie groß das neue Update ist: 1,58 GB mussten wir auf Origin herunterladen.

Die einzige Änderung, die schon jetzt von einigen Reddit-Usern entdeckt wurde, sind neue Bilder für einige Spielerkarten im Ultimate Team Modus. Das allein sollte aber nicht so viel Speicherplatz in Anspruch nehmen. Andere Fans spekulieren außerdem, ob es sich bei dem Update bereits um die erste Ladung des Ratings Refresh handelt. Mit den Winter Upgrades rechnen wir aber frühestens am Freitag, den 23. Februar.

Die offiziellen Patch Notes sind allerdings offenbar bereits unterwegs. Laut einem Screenshot aus dem FIFA-Forum hat ein EA Community Manager bereits bestätigt, dass die Infos zum neuen Update noch heute veröffentlicht werden.

Sobald die Patch Notes online sind, werden wir diese News aktualisieren.